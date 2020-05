Leonardo Panetta, el “cronista poeta” de Salas en River: “Marcelo nunca me dio una nota exclusiva”

Tras celebrarse un nuevo aniversario de RiverPlate, asomaron espontáneos los recuerdos del equipo campeón en 1996 y 1997, donde el goleador era Marcelo Salas.

En esos años, la poesía de Leonardo Panetta en sus crónicas para Canal 13 marcaba la diferencia en la cobertura sobre el chileno. Con permanente participación ciudadana y tango bajo las imágenes, el periodista se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de quienes seguían la campaña del Matador.

Más de 20 años después, en conversación con Aldo Schiappacasse, aclara que su devoción por el atacante no le reportó precisamente ventajas profesionales: “No tuve ninguna. Él rehuía tener un contacto conmigo (…). A mi no me interesaba un contacto estrecho tampoco, salvo el profesional. Yo ponía el micrófono como todos, pero nunca tuve una exclusiva. Si bien me interesaba, él era muy orgulloso y yo también”.

El periodista argentino recordó con desconcierto, además, cuando “Marcelo apareció en El Gráfico con una nota de dos o tres páginas. Yo decía cómo le da la nota a El Gráfico y no me da una a mí. ¡Y aparecía en su casa!…Yo sabía que vivía en un departamento en Núñez y después le pregunté al periodista que hizo la nota cómo entró ahí. Me dijo que en realidad la nota no fue en su hogar sino en el de su compañero Eduardo Berizzo. Salas no permitió ni siquiera que El Grafico invadiera su privacidad”.

Panetta comentó además los días en que estuvo a punto de ser despedido en Canal 13, su cobertura en mundiales, y el rendimiento de otros chilenos que pasaron por River Plate.

