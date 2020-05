¿Más antiguo que Colo-Colo? Historiador indica que Universidad de Chile tiene más de 100 años

Este domingo Universidad de Chile cumplió 93 años, una celebración que, a un sector de la fanaticada, como también historiadores no les satisface del todo. Pero, el club deportivo podría tener 118 años de existencia con su origen a comienzos del Siglo XX, superando incluso al propio Colo Colo.

Esta teoría nace en virtud del día 20 de mayo de 1902, cuando no solo se funda el Internado Nacional Barros Arana INBA, sino que también el Internado Fútbol Club. Una institución que básicamente se desempeñó en competencias escolares y si bien ganó campeonatos en la categoría de la época, no perteneció a la Asociación de Fútbol de Santiago.

El profesor Erasmo Arellano fue el gran gestor de esta iniciativa, quien además de “football” era especialista en atletismo y se le indica como un hombre que aportó mucho al desarrollo del deporte escolar de aquel tiempo.

El Internado F.C. Escolar tuvo en sus filas a Carlos Fanta entre 1905 y 1908, quien, en 1911, ya como estudiante de la Universidad de Chile y habiendo participado en algunas selecciones universitarias, reunió a estudiantes de la Casa de Bello con pasado en el INBA para formar un Club de fútbol más Universitario y que ingresó a la Asociación de fútbol capitalina al año siguiente.

El historiador Juan Carlos Arellano Yevenes manifestó su intención de que esta información sea recibida por los hinhcas azules. “Para mi es casi una obligación que historia no se pierda y valore definitivamente al profesor Erasmo Arellano, varios de los equipos centenarios de Chile y el mundo, conservan la fecha de la fundación original, a pesar que han cambiado de nombre en sus orígenes”.

No obstante, dicha historia no cuenta con el total respaldo de historiadores. “Lo de 1902 y lo realizado años posteriores es destacable, pero tiene su base en lo escolar, no fue un club como tal. En 1911 sí hubo ya una fundación y con universitarios de por medio y el equipo comenzó a participar en ligas amateur, algo que nunca antes ocurrió”, comentó Carlos Harms, abogado y miembro del Círculo de Historiadores e Investigadores de la Universidad de Chile.

Con fundación el 25 de marzo de 1911 nace el “Internado Fútbol Club”, fecha que está registrada con los derechos federativos hasta el día de hoy.

¿1902, 1911 o 1927? El hincha elige.