Juan Carlos Letelier y su experiencia en Colombia: “Una vez recibí una llamada que decía que si jugaba me iban a matar”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con el ex delantero de la selección chilena, con paso por muchos clubes del fútbol local y también de Sudamérica, se trata de Juan Carlos Letelier.

Actualmente, el atacante trabaja en la Municipalidad de La Pintana, donde tiene una misión bien especial: “La verdad llevo 14 años en La Pintana, primero llegué formando las escuelas y después pasé al área de mantención que es el cuidado de la cancha y la administración del estadio, la supervisión de la cancha la hago completamente yo, corto el pasto de repente, es la idea de tener una buena cancha y así ha sido evaluada por los equipos que han venido a jugar acá”.

Seleccionado chileno para el mundial de España 1982, el cuál recuerda con mucho afecto: “Tuve la suerte de haber jugado un mundial y haber hecho un gol, son las cosas que a uno le van dejando, somos pocos los futbolistas chilenos que hemos dejado una huella en un mundial, más delantero haciendo goles”.

Hombre nacido en Valparaíso, que jugó por Santiago Wanderers, pero su carrera destacó mucho más en Cobreloa, donde llegó cuando equipos como Colo Colo y Universidad de Chile, también lo buscaban: “En Chile todos los jugadores lo que más desean es llegar a Colo Colo o a la U, pero en ese momento para mi era una vitrina muy grande a lo mejor haber llegado a Colo Colo, pero la conversación con Vicente Cantatore, cambió toda mi decisión de irme a Cobreloa.

Letelier jugó en México, en Brasil y también en Colombia, donde vistió la camiseta de Independiente de Medellín, en una época bien convulsionada en el país cafetalero: “Fue el momento cuando mataron al arbitro, era el momento de los secuestro, eran momentos dificiles para estar en Colombia, pero tuve la suerte, pese a ir a una ciudad muy complicada porque era la ciudad de Pablo Escobar entonces era mucho más complicada. Teníamos muchos cuidado de no andar tarde en las calles, de no andar solos”.

“Una vez recibí una llamada telefónica, como venía bien, haciendo goles, nos tocaba el clásico con Nacional y recibí una llamada que decía que si jugaba me iban a matar a mi y a mi familia, pero fue una situación que yo avisé al club y me dijo ‘acá si te quieren matar no te van a avisar, te están asustando’, así que jugué y no hubo ningún problema”, relató el goleador.

Al comentar la actualidad de la selección chilena, siente que hay un delantero que lo representa bastante en lo que era su forma de jugar: “El que más me gusta a mi es Eduardo Vargas, a pesar de que de repente tiene esas intermitencias que a lo mejor no desarrolla totalmente, pero el que más me gusta y la forma de finiquitar es Vargas. Creo que con Vargas yo me veo reflejado en alguna forma de jugar”.

“Cuando llegó Bielsa se cambió el sistema, desde ahí nunca más se usó un centrodelantero y las veces que se usó, por el juego que tiene la selección, nunca más el técnico que estuvo después, pudo poner un centrodelantero. La selección se adapto a una forma de jugar y nunca la pudieron sacar de ese sistema”, agregó el artillero.

Revive la entrevista completa de Aldo Schiappacasse a Juan Carlos Letelier en una nueva edición de “Los Tenores Puertas Adentro”.