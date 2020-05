Fernando Meza: “Sinceramente, prefiero a Colo Colo antes que San Lorenzo”

El central del Atlanta United, Fernando Meza, expresó durante este miércoles su deseo de regresar en un futuro cercano a Colo Colo, incluso sobre la opción de retornar al club donde se formó, San Lorenzo de Almagro.

Al respecto, el trasandino indicó en conversación con el periodista Leandro Alves que “obvio que tengo ganas de volver a San Lorenzo, soy hincha. Sería muy lindo, me encantaría en un futuro. Pero antes, sinceramente, prefiero Colo Colo“.

En esa línea, también el central tuvo palabras para Palestino, cuadro que lo ayudó a impulsar su carrera en nuestro país.

“En Palestino me cambió la forma de ver el fútbol. Pablo Guede me hizo ver de una manera diferente. Me dio una cantidad de herramientas para desenvolverme”, cerró.