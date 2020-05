Olé por acusaciones de Raúl Olivares contra River: “Un relato inverosímil”

Las duras declaraciones del portero chileno, Raúl Olivares, llegaron a oídos de la prensa argentina quienes reaccionaron con un dejo de molestia. Así lo expresó el portal Olé, quienes catalogaron como “inverosímiles” las palabras del arquero nacional que hoy defiende los colores de Deportes La Serena.

Olivares, portero del Jorge Wilstermann en la temporada 2017 cuando River los eliminó de la Copa Libertadores, aseveró sobre aquel partido en Buenos Aires que “a River lo tendrían que haber descalificado, sin dudas. No sé quién le bajó el perfil a la noticia de los dopings”.

En dicho partido, River Plate venció por 8-0 al cuadro boliviano accediendo a las semifinales del torneo, duelo donde Olivares fue titular en los altiplánicos “cuando River​ me atacaba, nunca vi un ritmo así, de esa manera. No lo vi en ningún equipo, y mira que enfrenté a Atlético Mineiro, a Palmeiras… No se lo vi a nadie. Yo creo que ese ritmo es del Barcelona, del Real Madrid, del Manchester, del PSG…”, esgrmió.

Ello generó la repercusión molesta de Olé: “Hablar sin decir. Remover un pasado a medias tintas, tirando la piedra y escondiendo la mano“, partió comentando el portal, a lo que agregaron que: “el hombre de 32 años, hoy en Deportes La Serena de Chile, abre un manto de sospecha sobre lo que vivió en aquel partido, sobre la actuación del árbitro y compatriota suyo (Julio Bascuñán) e intenta entrelazar los casos de doping de Martínez Quarta y Camilo Mayada​ con el “ritmo que tenían los tipos” durante aquella noche del 21 de septiembre“, escribieron.

“De hecho, ya sumido en un relato inverosímil, Olivares remató su charla con otra especulación que de por sí no tiene sustento. “No va a faltar el que hable, el que ya no esté en River y que diga ‘saben qué, hay ocho jugadores con doping, jugaron toda la Copa Libertadores dopados… No va a faltar el momento, si es que fue así… Si existieron, ¿por que no ocurrió eso?”. En fin, un arquero que fue goleado y que ahora sólo se ataja en sus palabras“, cerraron al otro lado de la cordillera.