Raúl Olivares por histórica goleada de River Plate: Los tendrían que haber descalificado por doping

Rául Olivares fue arquero del The Strongest de Bolivia, club que quedó eliminado en Copa Libertadores el 2018 por una escandalosa goleada ante River Plate.

El arquero nacional conversó con “La Nota con Roma” y recordó que dicho equipo fue sancionado por doping, pero no tuvo la repercusión necesaria en su momento. “Nosotros nos habíamos enterado de lo de los doping positivos. Fue una noticia muy grave, pero no tuvo el impacto que tendría que haber tenido. A River lo tendrían que haber descalificado, sin dudas. No sé quién le bajó el perfil a la noticia de los dopings”.

De paso, descartó haber recibido incentivo económico para dejarse perder. “El mejor negocio para mi era ganarle a River”.

El arquero tras un largo recorrido por el fútbol boliviano ahora defiende la camiseta de Deportes La Serena.