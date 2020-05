Marcos Bolados reveló el mayor drama que ha tenido en su vida y que lo afecta hace cinco años

Durante la noche de este martes el mediocampista de Colo Colo, Marcos Bolados, reveló el mayor drama que ha vivido en su vida y que tiene directa relación con su hijo Maximiliano, cuando el pequeño nació hace cinco años atrás.

En conversación con Canal 13, el volante reveló que su retoño sufrió una hipoxia durante el parto – que es la ausencia de oxígeno suficiente en los tejidos como para mantener las funciones corporales- y que desde entonces vive “en estado vegetal“. “El día que nació, yo hice un gol. Se lo dediqué. Cuando terminó el partido, llamé y nadie me habló“, indicó.

Durante su relato, el mediocampista del Cacique sostuvo que cuando “yo tenía 18 años y lo vi chiquitito con 20 cables en el cuerpo. Al otro día no podía entrenar. El dolor no te deja escuchar. Estuve mal, y quise vivir en una burbuja para no sufrir tanto. Siempre traté de pensar que él estaba bien, pero no es así”.

Bolados terminó mostrándose sumamente afectado por la situación y acusó de una “injusticia” que actualmente busca seguir denunciando. “Era un parto normal, y todo terminó siendo tan doloroso. Casi nadie sabe esto, pero tengo que hacerlo“, cerró.