José Luis Sierra: “Crecí siendo y viendo a Unión Española, mis ídolos eran los jugadores del club”

El ex entrenador y jugador de Unión Española y Colo Colo, José Luis Sierra, conversó con Los Tenores, sobre sus recuerdos de sus ex equipos, su última experiencia dirigiendo en Arabia Saudita al Al-Ittihad y cómo ha vivido este período de cuarentena.

“El Coto” estuvo en el cuadro hispano como jugador en tres períodos, 1988-1989, 1990-1994 y 2002-2009, y como entrenador de 2010-2015. Fue campeón como futbolista y DT consiguiendo el torneo de Apertura 2005 y el campeonato 2013, además de las Copas Chile en 1992 y 1993 y la Supercopa 2013.

Al ser consultado por el equipo que más le gustó cómo jugaba, “el Coto” eligió a su favorito.”Yo me sentí muy identificado con el que perdimos la final con Huachipato en 2012, por el gusto que yo tengo por el fútbol era muy grato verlo jugar, para mí es un equipo que valoro mucho. Para mí fue un sueño llegar a jugar en Unión Española, yo crecí siendo y viendo al club y mis ídolos eran los jugadores del equipo”.

El DT confesó que actualmente sigue trabajando con su cuerpo técnico, pero que aún no tienen ningún panorama claro con respecto al futuro.”Está complicado tener una posibilidad de dirigir, porque la mayoría de las ligas están pensando en cómo van a volver después de esto. Había algunas posibilidades, yo tenía planes de ir a Europa, pero todo está en stand by”.

Además, con respecto a lo mismo, “Coto” negó haber tenido alguna chance de asumir la Selección Sub 20.”Ningún acercamiento ni nada, no está dentro de mis planes el tener ese cargo, no es como uno de los objetivos que yo tenga”.

Sobre Colo Colo, Sierra, quien dirigió al club entre 2015-2016, aseguró que el camarín albo que le tocó a él no fue complicado.”A mí me parece que no, a mí me tocó un grupo de jugadores que en general no tuvimos problemas, era un grupo bueno para el trabajo, no lo veo que sea algo complicado, me parece que es el ruido externo el que genera problemas”.

El entrenador también se refirió a la actual disputa económica que mantienen los jugadores del Cacique con la dirigencia de Blanco y Negro.“Yo no conozco la interna, pero en una situación tan especial como esta es complicado cuando un club quiere tomar este tipo de decisiones y los jugadores comienzan a mirar al lado, es difícil ponerse de acuerdo. Yo creo que en este caso va a primar la cordura y se van a poner de acuerdo, es una situación especial y todos los estamentos del club tienen que estar a la altura”.

Finalmente, el DT comentó sus aprendizajes en su última aventura en Arabia Saudita.”El tener contacto con entrenadores de Europa, con experiencia, te permite ver algunas cosas y descartar otras y te hacen crecer en poder plasmar una idea de juego, pero en general más allá de lo que pude haber incorporado en estos casi cuatro años que estuve allá, la idea sigue siendo la misma“, sentenció.