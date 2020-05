Tito Awad y su vuelta al comentario del fútbol alemán: “Son recuerdos imborrables”

Más allá de ver en cancha a Charles Aránguiz en la goleada de su equipo el Bayer Leverkusen cuatro a uno ante el Werder Bremen como visita en el regreso de la Bundesliga tras la suspensión producto del Covid-19, se produjo un hecho bastante particular.

Y es que luego de casi tres décadas, regresó el comunicador Héctor “Tito” Awad a los comentarios del fútbol alemán en un formato radial a través de la plataforma de Redgol en conjunto con La Magia Azul, tal cual lo hizo a fines de los años ‘80 y comienzos de los ’90 en las pantallas del extinto canal, RTU.

A sus 70 años, Awad dialogó con ADN e hizo un repaso por aquellas noches, el cual se podía ver el fútbol alemán, como también el argentino en nuestras pantallas.

“No es una vuelta al fútbol alemán completo, pero sí son recuerdos imborrables con Andrés Salcedo y lo pasamos muy bien en esa época con el (Eduardo) Guayo Riveros. Nunca me voy a olvidar de la cantidad de gente que veía el programa, no había cable, no había nada entonces lo que llegaba realmente novedoso”, dijo el comentarista.

Además, se mostró emocionado con el reconocimiento que jóvenes de hoy le hacen saber de aquellas transmisiones, “Imagínate tenía 40 años en esa época, hasta el día de hoy gente joven que ha visto algunas cosas grabadas me dicen ¿Usted es el del fútbol alemán? Me tocó ser comentarista de algo maravilloso“, sostuvo.

Finalmente, no descartó que el próximo sábado tenga que comentar a primera hora el partido del Leverkusen ante el Borussia Monchengladbach.