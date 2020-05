Unai Emery se lanzó contra Mesut Ozil tras su salida del Arsenal: “El vestuario no le quería. No merecía ser capitán”

Unai Emery concedió una entrevista al Daily Mail en la que reveló cómo fue su etapa en el Arsenal, aunque terminó lanzando sus dardos en contra del alemán Mesut Ozil, de quien dijo que su actitud no era de las mejores.

“Sus actuaciones a veces eran mejores y a veces peores, como las de todos los jugadores. Al final tenía que mirar por él mismo, por su actitud y por su compromiso. Intenté ayudar a Özil en todo lo posible. Durante mi carrera, mis favoritos han sido los jugadores con talento y han jugado a su mejor nivel o muy cerca de él conmigo”, comenzó diciendo el técnico francés sobre Ozil.

En esa línea, añadió: “Siempre era positivo con él en cuanto a lo que le pedía, pero después, la actitud que adoptó y su nivel de compromiso no fueron suficientes. Uno de los capitanes podría haber sido Özil pero el vestuario no le quería. Su nivel de compromiso no era el de alguien que se mereciera ser capitán y eso no es lo que decidí yo, es lo que decidieron los jugadores”.

Finalmente, Emery sostuvo que “en aquel partido se vio el compromiso. Volvimos de Londres a las ocho de la mañana y me fui a casa a dormir tres horas. Tuve reuniones con todos los jugadores ese día de media hora, individuales. El único que no vino fue Özil. No sé por qué. Cuando el compromiso es del cien por cien todo el mundo viene. Jugábamos muchos partidos importantes en abril y necesitábamos el máximo compromiso de todos. A algunos les faltó un poco”.