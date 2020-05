Presidente del Sifup por conflicto albo: “No hay voluntad de Blanco y Negro en llegar a algún acuerdo”

En medio de la crisis que atraviesa Colo Colo por su conflicto entre los jugadores del primer equipo y la dirigencia por la reducción salarial, distintas posturas se han tomado.

En conversación con ADN Deportes, el presidente del Sifup, Gamadiel García aseguró que por las declaraciones desde la directiva, no existe una voluntad seria en poder llegar a acuerdo con los jugadores. “Extraño que Mosa de por cerrada la negociación cuando él no quiere estar en la mesa. La información oficial la debería dar Harold Mayne-Nicholls o Alejandro Paul quienes están en la negociaciones. Si en realidad no quieren seguir con esto, sería bueno y prudente por parte de ellos que avisaran en la Dirección del Trabajo para iniciar la fiscalizarán correspondiente por lo no pago de las remuneraciones de abril. No hay una voluntad por parte de ByN en llegar algún acuerdo”.

De paso, aprovechó de descartar tajantemente que haya algún quiebre en el plantel, que están unidos en búsqueda de un acuerdo económico. “No hay ningún quiebre. Lógicamente dentro de un plantel de jugadores hay opiniones diversas que no es lo mismo que un quiebre. Salió un comunicado donde dicen que están bien representados que quienes están en la mesa han seguido las instrucciones de la mayoría y eso también genera una tranquilidad por lo menos para quienes están en la negociación y se sienten apoyados por todos sus compañeros”.

El presidente del gremio de futbolistas insiste que los jugadores están pidiendo algo justo y por el bien de los trabajadores de la institución. “No hay un grupito de jugadores que quiera aprovecharse. Se habla de los más grande de que prácticamente son los que no siguen en la institución se sindica a Esteban Paredes como uno de los líderes, se le hace ver cómo un tirano de la película cuando en realidad quienes están en la mesa de negociación no se están asegurando ellos solos una devolución de dinero. Están peleando también por el resto de los trabajadores que no tuvieron ninguna opción de negociación con ByN. Esteban Paredes está presente estaba en la dirección del trabajo incluso declaró pero para no generar mayores conflictos es para que no se sindique como que es el la piedra de tope. De hecho Paredes ha querido acercarse a Aníbal con quien tiene mejor relación pero por algún motivo no se ha logrado eso”.