Gabriel Caballero, ídolo de Deportes Antofagasta: “El futbolista chileno es útil en México”

Gabriel Caballero es uno de los ídolos de Deportes Antofagasta por sus grandes campañas durante la década del 90’ llegando a ser goleador del torneo..

En el marco de una nueva celebración del aniversario del club, Los Tenores conversaron con el exmediocampista quien recordó su etapa en el cuadro puma. “Tengo grandes recuerdos, fueron dos años extraordinarios. Llegué como una prueba y me quedé. Todo el 94-95 salí goleador del torneo. Salas en el último partido que jugó la Universidad de Chile tenía un gol menos que yo, erró un penal que perfectamente me pudo haber alcanzado.”.

Sobre su etapa como jugador también salió campeón de Copa Sudamericana en Pachuca tras vencer a Colo Colo el año 2006. “Es uno de los partidos que mejor tengo guardado en mi cabeza. Fue uno de los más perfectos como futbolista. Los controlamos en todo momento, el equipo fue superior en todo el partido. Además, fue una alegría conseguir un título internacional de una federación que no era la nuestra”.

Hoy como técnico de Juarez FC en el fútbol mexicano cuenta con dos chilenos en su plantel, a quien elogió. “A Ángelo Sagal no me toco tenerlo en Pachuca, pero si verlo. Cuando surgió la opción de traerlo, no lo dude. A Bruno Romo le hicimos un seguimiento. El futbolista chileno es útil en México”.