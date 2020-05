Segovia se lanzó contra Azul Azul: Moreno les regaló ir a la Libertadores y los salvó del descenso

Jorge Segovia conversó con ADN Deportes sobre la crisis que atraviesa el fútbol chileno y el complicado mandato de Sebastián Moreno en la ANFP.

En diálogo con Los Tenores, el exdirectivo hispano aseguró que no le sorprende el respaldo que tiene Sebastián Moreno por parte de Universidad de Chile. “El Señor Moreno le regaló a la Universidad de Chile el poder ir a la Copa Libertadores y los salvó de descenso, es favor por favor. Eso es público y notorio. La verdad es que es una pena, porque son un gran club, la inmensa mayoría de los hinchada de la U es tremenda. Lamentablemente hay directores que no están al nivel. Siempre deben estar al nivel de la institución y hoy no es lo que está pasando. Un club como la U jamás debería haberse prestado para hacer algo como lo de quitar el cupo. La Unión Española hizo una prueba de dignificad, dejamos muy claro que no era el dinero lo que nos movía”.

Sobre si como club están buscando algún candidato, Segovia aseguró que aún no tienen nombre definido. “Baquedano no me ha preguntado. No estamos en la búsqueda de un candidato. Cuando se hagan las elecciones lo evaluaremos. Hasta donde yo sé, no hay ningún candidato que se esté proponiendo. Si lo hay, me gustaría saberlo. El que salga Moreno es un tema distinto. Siempre va a haber candidatos, hay muchos que les gustaría ser candidato, lo único que pido es que sea decente”.

Además, se refirió a eventuales conflictos económicos que podrían tener en Unión Española a raíz del Covid-19. “Depende cuanto tiempo tengamos ingresos de la televisión, de eso podremos ver. También del apoyo de SEK, pero siempre teniendo claro que somos una institución educativa y nos enfocaremos en nuestro alumnos. Evidentemente no soy adivino. El escenario más probable es que poco a poco se vaya recuperando el Covid-19”.