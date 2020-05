Andrés Salcedo, histórico relator sudamericano: De los chilenos que vi, Leonel Sánchez es el más grande

Andrés Salcedo es un periodista, locutor y relator de fútbol, quien a sus 80 años sigue vigente grabando documentales y promociones.

Durante su carrera trabajó en la cadena alemana Deutsche Welle, donde doblaba diversos contenidos para Latinoamérica. El colombiano se hizo famoso en Chile en los ’80 como narrador de la Bundesliga.

Salcedo desde las cercanías de Barranquilla, conversó con Los Tenores Puertas Adentro sobre sus vivencias en el deporte. El cafetalero comenzó explicando de dónde se inspiró para relatar fútbol.”Mi estilo y mi forma de narrar se los debo a dos chilenos, que han sido mis maestros en este arte: Sergio Silva Acuña y Patricio Bañados. Con esos dos genios del micrófono hice mis primeros balbuceo e inseguros pasos como relator de fútbol”.

Además, el colombiano confesó cuál es el futbolista chileno que más le ha llamado la atención.”Son varios, pero Leonel Sánchez, Dios Mío, hizo grande a Chile, para mí es el más grande“.

Finalmente, el relator comentó cómo fue vivir en Alemania, país en el que se hizo famoso relatando la Bundesliga. “Yo llegué contratado por un mes por la Deutsche Welle, vivía feliz en España pero me sale este contrato por un mes y pagaban tanto dinero que era más de lo que ganaba en España en un año, mi espíritu aventurero decidió y me fui. Descubrí en un solo día, la nieve, la frialdad de la gente y una sociedad donde funciona mucho el espionaje del vecindario. Por fortuna me quedé, eran tres cosas con las que debía que luchar, pero hoy digo gracias a Dios que me quedé, porque Alemania me dio todo“, sentenció.