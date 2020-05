Grace Lazcano: “La mujer a nivel de TV y medios de comunicación ya no es el arroz graneado que era antes”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse pudo conversar con la periodista de ESPN Chile, Grace Lazcano quién desde comienzo del 2020, por temas de trabajo, se fue a vivir a Argentina donde pasa estos días de cuarentena.

“Estoy viviendo sola con mi perro, que menos mal alcanzó a llegar antes de la pandemia, pero bien, prefiero estar sola que acompañada en este tiempo. Prefiero en esta pasada la soledad, mil por ciento”, manifestó la conductora de SportCenter.

“Nadie esperaba esta situación, el panorama inicial era Copa América, Juegos Olimpicos, había repechaje también de La Roja femenina, o sea un montón de eventos deportivos, las clasificatorias, la Libertadores y ese era el panorama del 2020 pero apareció la pandemia y se fue todo un poco a las pailas. En Buenos Aires vamos a cumplir 2 meses de cuarentena y se está viendo que se extienda hasta junio”, agregó Lazcano.

Sobre este nuevo proyecto en ESPN, comentó de que manera lo están haciendo para continuar con la diversa programación del canal internacional: “Es difícil armar horas como las teníamos antes, hemos hecho como un SportCenter global donde juntamos la información de Perú, Colombia, Argentina, Brasil, también algunos colegas que están en Europa y con eso vamos avanzando”.

Uno de sus proyectos es el documental “Vestidas de Rojo” sobre la selección chilena femenina y los diversos hitos que ha cumplido el último tiempo. Durante esta cuarentena, la ex periodista de CDF confesó que ha logrado avanzar bastante con la producción audiovisual: “Estamos trabajando con dos montajistas, nos asociamos con otra productora y estamos terminando el teaser inicial, aprovechamos este tiempo de pandemia para ver las miles de horas de grabación, pudimos avanzar con los armados, para sintetizar un poco el material así que en eso estamos, en la búsqueda de recursos para seguir avanzando, claramente no es un buen momento para salir a tocar puertas pero está bueno, está bonito”.

Grace se ha posicionado como un referente dentro del periodismo deportivo y por supuesto que se refirió al rol de la mujer en esta profesión, pero no sólo desde el lado de los deportes: “Siento que en Chile se está posicionando la mujer no sólo a nivel del periodismo deportivo sino que a nivel de televisión y en los medios de comunicación ya no es el arroz graneado que era antes, no es la bandejera. Y en el periodismo deportivo también se ha ido abriendo el espacio. Aquí las mujeres saben un montón y eso es lo que expresan en televisión”.

Finalmente, se la jugó con el regreso anticipado del fútbol chileno antes que el argentino: “Por mayor capacidad organizativa, ahora últimamente esta todo desordenado en Quilín, pero yo creo que en Chile se pueden generar protocolos porque aquí en Argentina se está tomando todo con calma”.