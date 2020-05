El descargo de César Pinares: “Pasé un muy mal rato por culpa de Carabineros y la prensa”

Una noche movida tuvo el volante de la Universidad Católica, César Pinares, quien fue detenido el pasado sábado por personas de Carabineros luego de ser sorprendido bebiendo alcohol, por lo que fue trasladado a la 16° comisaría de La Reina.

Previo a ser ingresado al lugar y de manera escueta, el volante comentó algunas palabras: “no tienen pruebas y me hicieron pasar así (con esposas), porque hay prensa. Me tienen aquí sin pruebas, que muestren alguna y les doy cara como siempre”, aseveró.

Y tras ser detenido utilizó su cuenta de Instagram para realizar sus descargos: “pasé un muy mal rato por culpa de Carabineros y la prensa. Si hubiera sido cierto todo lo que me acusan, estaría detenido”, esgrimió.

“En su momento aclararé todo con detalle a la gente que realmente quiere saber la noticia y no a los buitres que solo piensan en ensuciar mi imagen. Siempre cabeza en alto y de frente”, cerró.

Mira