Marcelo Zunino sobre Rodrigo Holgado: “Critico mucho su irresponsabilidad”

Marcelo Zunino es un ex futbolista que vistió las camisetas de Audax Italiano, Unión Española, Deportes Concepción, Deportes Antofagasta, Coquimbo Unido y Provincial Osorno.

El ex defensa itálico conversó con ADN Deportes sobre diferentes temas, una de las materias que comentó fue el delito vial que cometió el delantero Rodrigo Holgado, quien está en prisión preventiva por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte.”Me puso muy triste, porque es un tremendo jugador, un goleador de raza. Los hinchas de Audax lo vamos a echar de menos. Pero por otro lado, critico mucho su irresponsabilidad. Actuó de manera muy inmadura. Los deportistas y los jugadores de fútbol no pueden tomar hasta la ebriedad. (Manuel) Fernández tampoco estuvo a la altura, debió apoyarlo, ayudarlo, guiarlo”.

Además, Zunino confesó que cree que será muy difícil para el jugador retornar a la actividad luego que cumpla su sentencia.”Este trágico accidente le va a pasar la cuenta a Holgado. Le va a costar mucho volver a las canchas y superar esta situación. No sé si tendrá el carácter, el coraje y la capacidad para volver al fútbol y enfrentar a la sociedad. Es un tema muy complicado, es un error y algo que no se lo doy a nadie. Se te cae el mundo. Los errores se pagan y caro”.

El ex futbolista también tuvo palabras para la gestión del actual presidente de la ANFP, Sebastián Moreno.“No ha estado a la altura del cargo y se le cuestionan muchas cosas. En primer lugar, una enorme falta de liderazgo en el momento del estallido social, porque nunca salió a dar una postura oficial de la ANFP sobre los desmanes de las barras bravas, que fueron los principales causantes de la detención del fútbol. Ahí Moreno, como presidente de la ANFP, nunca actuó con carácter“.

El ex Audax Italiano comentó la situación que vive Ángel Carreño que está en conflicto con Jaime Valdés.“Ángel Carreño lo está sufriendo mucho, no tiene dinero, le cuesta mucho buscar un mejor futuro. Y al otro lado está Jaime Valdés, que es un tremendo jugador, que está activo, que tiene los recursos necesarios para ayudar a alguien. Y creo que al final debieran imperar los años que se conocen, la amistad y el tiempo que han compartido, desde las inferiores de Palestino. Creo que ese tema se puede solucionar. Que dejen de lado el cahuín, el chisme, y que los tribunales de justicia resuelvan todo”.

En su rol de Concejal de La Florida aseguró que es una buena medida que su comuna entre en cuarentena.”Estábamos clamando cuarentena total en La Florida, porque los números se estaban disparando. Igual, hemos tomado medidas como autoridad, sanitizando lugares públicos como paraderos de micros y colectivos, villas, condominios, entregando pulverizadores a los vecinos, para que saniticen los ingresos de sus hogares. Además, entregamos cajas con mercaderías y ayuda, medicamentos, kits de limpieza y todo lo necesario para que este virus no se propage“.

Finalmente, Zunino afirmó que le parece bien la manera en que ha actuado el Estado con respecto a la crisis del coronavirus.”A mi parecer, el Gobierno y el ministro Mañalich han hecho un buen trabajo, laborioso. Pero es difícil, porque la gente no está cumpliendo su deber y el chileno común insiste en salir a la calle. Creo que lo que ha hecho el Gobierno, basándose en la experiencia internacional, ha sido positivo. Me parece que ha sido un gran trabajo”, sentenció.