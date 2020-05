Carlos Reinoso: “Arturo Vidal tiene una personalidad que me encanta que tengan los chilenos”

Carlos Reinoso es un chileno de 75 años, que como jugador vistió la camiseta de Audax Italiano (1964-1969), América (1970-1979) y Neza (1979-1980). Además, jugó por la Selección Chilena y participó del Mundial de Alemania en 1974. Como entrenador ha dirigido a América, Tampico-Madero, Atlas, Tigres, Veracruz, Toros Neza, León, Tecos UAG, Atlante, San Luis, Querétaro y Correcaminos.

“El Maestro”, en conversación con Los Tenores, comentó cómo ha estado viviendo la cuarentena allá en México.”Creo que como todos los seres humanos conscientes, estoy encerrado en la casa, es una concentración larga, ya llevamos casi 50 días. Es difícil por los temores familiares, la situación del país, del mundo, uno tiene una edad de 75 años, el mundo te dice que los viejitos estamos más cerca de contraer este virus, así que encerrado en casa”.

En el fútbol azteca se decidió suspender los ascensos y los descensos por cinco años. Reinoso aseguró que su perspectiva ante esto es negativa.”Esa es una estupidez de los dueños que ponen a directivos que han tomado la peor decisión desde que estoy en este país en contra del fútbol mexicano, sin competencia no hay crecimiento. Esto de dejar sin fútbol a 14 y a veces 18 equipos de la segunda división. Aquí en México, los equipos grandes tienen 11 o 12 extranjeros, cada vez hay menos mexicanos jugando”.

El ex Audax Italiano también comentó su punto de vista con respecto a qué le parece el rendimiento de los chilenos en México y se refirió específicamente a la situación de Nicolás Castillo.”Aquí los chilenos han hecho cosas importantes desde que llegamos nosotros, han venido muchos chilenos y siempre han dejado en alto el fútbol de nuestro país, para mí es una alegría. A Nico le fue muy bien en Pumas, después se fue a Europa y regresó y en América no le ha ido bien, pero primer es su salud y después pienso que podría andar bien, si es que se pone físicamente bien”.

Además, como ex seleccionado nacional tuvo palabras y elogios para Arturo Vidal.”Lo encuentro un chavo de barrio, de personalidad, de esfuerzo, de lucha, no sé como fui yo, Cua Cua Hormazábal, Jorge Toro. A Arturo lo veo con una personalidad que me encanta que tengan los chilenos, como lo que me dijo Leonal Sánchez a mí, que uno se pare de igual a igual en cualquier cancha y que no se achica con nadie. Es como Gary Medel”.

Finalmente, Reinoso confesó que su amor por la camiseta de Audax Italiano continúa vivo. “Siempre estaré identificado, fue el equipo que me abrió las puertas en el profesionalismo. Agradecido con el Audax, siempre seré del Audax, mi corazón se morirá siendo audino“, sentenció.