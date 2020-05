Ayudante de Sebastián Beccacece y su paso por la U: “Por la patada al refrigerador lo querían llevar preso”

En agosto del 2016, en medio de un clásico universitario, Sebastián Beccacece, exentrenador de la Universidad de Chile, dejó una de las imágenes más discutibles de ese año luego de patear un refrigerador, al costado de la banca universitaria, tras un penal cometido por Christian Vilches.

Con el paso del tiempo, dicho momento fue recordado por Nicolás Diez, exjugador y hoy ayudante técnico de Beccacece en Racing Club de Avellaneda: “por la patada al refrigerador lo querían llevar preso, estuvo muy mal, pero era muy castigado por la prensa, además su salida de la Selección con Jorge (Sampaoli) fue mala”, partió comentando en conversación con el programa “Nación Oro y Cielo“.

“Habían tenido problema de unos dineros, era como que lo castigaban mucho, debutaba como técnico, tenía que conseguir resultados y no se pudo, cuando nosotros llegamos queríamos a (Marcelo) Díaz y no se pudo, no jugamos bien, nos costó mucho, pero nos sirvió de experiencia”, agregó el exayudante de campo de los azules

Sergio Jadue

También sobre su paso por Juan Pinto Durán, siendo ayudante de Jorge Sampaoli en la Roja, Diez comentó sobre Sergio Jadue que: “tenía poco de saludarlo y no peleaba el tema contratos, eso lo hacía Jorge (Sampaoli) y su abogado. Nunca uno se imagina todo lo que se dio luego”, comentó.

“Que el tiempo después de salir campeón de Copa América prometió cosas que uno decía ‘Chile está bien, pero ¿Para prometer y prometer?‘. Se demostró que hizo mal las cosas y que lo tendría que pagar y lo que hizo fue una estafa”, complementó.



Charles Aránguiz

“Siempre fue un gran jugador, y fue cambiando su juego, aguerrido, que robaba balones, un jugador mucho más completo, me parece que su gran explosión la hizo en la U de Sampaoli y después en la Selección lo llevo a ser el jugador que es hoy, uno de los mejores del mundo“, comentó sobre el “Príncipe”.