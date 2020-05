Quique Wolff: “Sería un error importante del Barcelona si deja partir a Arturo Vidal”

Enrique “Quique” Wolff fue jugador de Racing, River Plate, Las Palmas, Real Madrid, Argentinos Juniors y Tigre. Como seleccionado, estuvo junto a Argentina en la Copa del Mundo en Alemania ’74. En su rol de periodista deportivo actualmente trabaja en ESPN y es el conductor de Simplemente Fútbol.

El ex seleccionado argentino conversó con Aldo Schiappacasse en Los Tenores Puertas Adentro sobre cómo ve el panorama del fútbol mundial.”Yo creo que los campeonatos tienen que continuar, no se puede empezar de vuelta con otro campeonato. El campeonato se estaba jugando, se interrumpió por algo que es mundial. Debería seguir cada uno de los campeonatos“.

Además, Wolff profundizó sobre las diversas decisiones que se han tomado con respecto a los distintos torneos de fútbol.”Hay otras cosas que de pronto empiezan a ser difíciles. No se pudo seguir con la Champions League, hay ligas que estaban prácticamente definidas y no se terminó definir. En Holanda se definió que no hubiera campeón, descensos ni nada. Hay que ver cuáles son los intereses que manejan cada uno de los dirigentes para saber bien qué es lo que pretenden y qué es lo que quieren, por lo general lo que quieren es salvaguardar a los equipos grandes“.

Con respecto al mercado de fichajes, el comentarista de ESPN tuvo palabras para Arturo Vidal que podría dejar su actual club.”Para mí Arturo Vidal es titular indiscutido en el Barcelona, no hay un jugador que aporte lo que aporta él en el lugar del campo y donde lo hacen jugar. Sería un error bastante importante del Barcelona si lo deja ir a Arturo Vidal. Yo creo que cualquier equipo quisiera tener a Arturo Vidal en su plantel”.

Finalmente, Quique Wolff comentó la situación que se vive en Argentina que están planeando no tener descensos durante dos años.”Acá en Argentina no tenemos razón, tenemos un campeonato que está mal, que el que sale campeón sale campeón por los puntos logrados y el que se va al descenso se va por un promedio. Se premia por una cosa y se castiga por otra. El fútbol argentino se adapta para que los equipos grandes no sufran altibajos y los más chicos sean los que se preocupan. Este campeonato si se piensa de la manera que se piensa en que no hayan descensos, muchos equipos que saben que no van a pelear el campeonato dejarán libres a jugadores que cuestan mucho dinero y jugarán con gente más joven, total si al descenso no se van a ir”, sentenció.