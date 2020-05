Chilenas que juegan en España confesaron que veían venir el término de la liga femenina

La Federación española de fútbol dio por terminado el fútbol femenino en todas sus categorías sin descensos. En la Liga Iberdrola se declaró campeón al Barcelona, que junto al Atlético de Madrid irán a la Women’s Champions League. Mientras que el Eibar y Santa Teresa de Badajoz ascendieron de manera automática a la primera división.

España es un país que se ha nutrido de seleccionadas y futbolistas chilenas. Actualmente hay diez jugadoras nacionales en los diferentes clubes: Natalia Campos (Albacete), Carla Guerrero y Camila Sáez (Rayo Vallecano), Fernanda Pinilla y Nayadeth López (Santa Teresa), Yanara Aedo (Sevilla), Yessenia Huenteo y Yipsy Ojeda (CFF Cáceres), Bárbara Santibáñez (Granada CF) y Sofía Hartard (Deportivo Alavés Gloriosas).

En ADN Deportes quisimos conversar con algunas de ellas para saber cómo les ha afectado esta decisión de dar por finalizado el campeonato y detener la actividad hasta mínimo agosto/septiembre.

Celebró llegar a la división de honor el Santa Teresa de Badajoz de López y Pinilla. Esta última, también conocida como “Mosca” confesó que le hubiese gustado seguir jugando, pero destacó el logro obtenido. “A nosotras nos comunica el club que ascendemos a Primera División de manera directa. Era algo que se venía conversando. Como jugadora sinceramente me hubiese gustado terminar la temporada como correspondía, creo que ha sido una temporada muy buena y muy emocionante. En ocho fechas hubiese pasado cualquier cosa, pero nosotros nos mantuvimos primeras siempre. Una recompensa por lo que se hizo en cada partido”.

Este miércoles, la mayoría de los planteles masculinos se realizaron test de coronavirus para comenzar los entrenamientos y prepararse para el retorno del fútbol. Al ser consultada sobre si se podía continuar con el campeonato, la seleccionada nacional explicó que con más dinero se habría podido. “Yo creo que se sí se podía continuar con la liga, pero siempre y cuando se respetaran ciertos protocolos de sanidad. El fútbol masculino es un mercado, las condiciones de sanidad para el fútbol masculino están, se van a jugar a puertas cerradas, hay mucho dinero que no se va a perder. Si existiera la posibilidad de hacerlo para las mujeres, el campeonato se podría jugar, pero lamentablemente no es la realidad. Se opta por priorizar la salud de las jugadoras. Se puede jugar sí, pero se necesitan ciertas condiciones que son costosas“.



La campeona de la Copa Libertadores con Colo Colo en 2012, Yipsy Ojeda aseguró que se veía venir que tomarían la decisión de dar por finalizado el campeonato. “Teníamos claro que la liga se iba a terminar, no existen las condiciones sanitarias, pero sí teníamos esa duda de cómo iba a terminar con el tema de descensos y ascensos. Les costó mucho tomar la decisión, hay que acatarlo, felicitar al Santa Teresa y a las dos compatriotas. Hay que acatarlo y asumir que esta liga terminó“.

Además, la jugadora de CF Cáceres afirmó que no hay claridad con respecto al futuro. “No hay una fecha donde te aseguren cuando va a comenzar la siguiente liga, hay muchas dudas en ese sentido. Las condiciones sanitarias no estaban para continuar la liga, era exponer mucho a las deportistas para terminarla. Ya está definido y oficializado, así que hay que esperar qué va a pasar en este tiempo con cada una de las jugadoras y ver las condiciones para tener una fecha segura para volver a jugar la liga”.



El término anticipado del campeonato provocará que se adelanten las negociaciones para las futbolistas que terminan contrato, como es el caso de Carla Guerrero, quien no sabe qué camiseta vestirá la próxima temporada.

“La Jefa” confesó a ADN Deportes que vive el día a día y que está tranquila con respecto a su futuro.”Me lo tomo bien, en la tabla estábamos muy bien ubicadas, no teníamos problemas de descenso. La liga terminaba en mayo, pero mi contrato terminaba en junio. Estoy tranquila, tengo que ver ofertas, tengo que esperar simplemente, si no tengo equipo me quedo en Chile, me tomo las cosas más tranquilamente, no me voy a morir si no me sale un club en Europa“.

Además, la defensora de la Selección Chilena aseguró que toda la información es muy reciente para saber qué ocurrirá con el campeonato de la próxima temporada.”Yo no sé lo que vaya pasar con el Covid-19, lo único que salió es que la liga para nosotras se terminó y que el campeón es el Barcelona. Más allá no lo sé, quizás como terminaron la liga ahora, normalmente empieza en septiembre, son un par de meses y a lo mejor esto ya se está regularizando o a lo mejor hay que postergarlo un poquito más. Más adelante nos van a informar”.



La mayoría de los clubes en España han sometido a sus planteles femeninos al ERTE (Expediente de Regulación Temporal del Empleo), que permite a las empresas llevar a cabo la suspensión del contrato de trabajo del empleado o la reducción de la jornada del mismo. Actualmente, las jugadoras están recibiendo el 70% de su sueldo.