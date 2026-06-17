El nuevo terremoto que atraviesa TVN: toman drástica decisión ante compleja situación financiera

Este miércoles, se dio a conocer que Televisión Nacional de Chile (TVN) reactivó el proceso para comercializar su emblemático edificio corporativo ubicado en avenida Bellavista 0990, en la comuna de Providencia.

La operación podría superar los US$50 millones y forma parte de la estrategia de reorganización de activos que impulsa la señal estatal en medio de su complejo escenario financiero.

Según informó El Mercurio, TVN comenzó a difundir entre inversionistas un documento para evaluar la venta o arriendo del inmueble . La operación es similar a la que el canal intentó concretar en 2020, aunque en esa oportunidad no prosperó por diferencias internas y por las condiciones del mercado inmobiliario durante la pandemia.

La comercialización está siendo liderada por Colliers International y contempla distintas alternativas para el futuro de la propiedad. Una de ellas considera que la señal pública permanezca utilizando parte de las instalaciones bajo un contrato de arriendo con el eventual comprador.

El terreno cuenta con 27.190 metros cuadrados de superficie y una construcción de 57.873 metros cuadrados. Además, se ubica en una zona estratégica entre Providencia y Recoleta, cercana a centros de salud, instituciones educacionales y diversos servicios.

De acuerdo con los antecedentes difundidos, la inmediación posee un alto potencial inmobiliario. La normativa actual permitiría desarrollar un proyecto residencial de hasta cinco pisos y 220 unidades, mientras que futuros cambios regulatorios podrían habilitar iniciativas de hasta ocho pisos y cerca de 700 departamentos.

El proceso se da en medio de los esfuerzos de TVN por reducir gastos. Directores del canal señalaron previamente que la mantención y seguros del inmueble representan cerca de $1.100 millones anuales, a lo que se suman alrededor de $1.000 millones por contribuciones y depreciaciones.

La señal estatal también ha avanzado en la venta de otros activos en regiones, incluyendo propiedades en ciudades como Punta Arenas y Copiapó.