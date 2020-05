Jorge Yunge de Rangers desestimó sumarse a la ANFP

El mandato de Sebastián Moreno en la ANFP está en jaque, luego que hoy se confirmara la renuncia de Raúl Jélvez del directorio, que quedó conformado solo por el mandatario, Arturo Aguayo, Marcos Kaplun.

El director de Rangers, Jorge Yunge, en conversación con Los Tenores, confesó que: “A mí se me invitó a participar como director de la ANFP. Conversé con el actual presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, le dije que estaba disponible con el propósito de buscar una unión entre el directorio y los clubes. Todos saben que representaba una lista de oposición que era encabezada por Jorge Uauy”, comenzó diciendo.

Sin embargo, el representante del elenco de Talca cambió de opinión.“Le mandé una carta al presidente declinando mi posición, dado que las condiciones no estaban dadas, se trató de realizar un consejo, pero no se reunió el quórum. Consideré que ya no estoy disponible para acompañar este proceso“.

Finalmente, sobre la decisión expuesta, Yunge aseguró que llamar a elecciones es el camino que ve más cercano.”Estaba disponible pero lamentablemente nos encontramos con un directorio donde no queda nadie, solo se mantiene Sebastián Moreno, renunció ayer Iribarne, hoy renunció Jélvez. Hoy el fútbol está en una situación muy muy compleja, con tres directores tampoco se puede sesionar, hay que llamar a elecciones, que no son de un día para otro, yo creo que va a haber una transición, donde vamos a tener que sumarse todos los clubes”, sentenció