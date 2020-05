Charles Aránguiz renovó contrato con el Bayer Leverkusen hasta el 2023

En medio de la incertidumbre de lo que sucederá finalmente con la Bundesliga en Alemania, producto del brote de coronavirus que afecta a ese país, desde el Bayer Leverkusen llegaron buenas noticias por parte de Charles Aránguiz.

Esto, porque el “Príncipe” decido finalmente aceptar la propuesta del conjunto alemán y extender su contrato en tres años más, es decir hasta el 2023: “hemos tenido muchas y buenas conversaciones con Charles en las últimas semanas. Charles es un jugador muy importante para nuestro equipo”, comentó Rudi Völler, Director General del Bayer 04 Leverkusen.

“El hecho de que una vez más hayamos acordado un contrato a largo plazo subraya la plena convicción de todos los involucrados y la confianza mutua. Es un jugador estratégicamente muy importante. Es un pilar esencial para las estadísticas de nuestro equipo” agregó el Director Deportivo Simon Rolfes.

En la misma línea, Rolfes aseguró que: “Charles puede leer el juego, acelerar en el momento correcto, irradia una calma notable y brinda estabilidad y seguridad a sus compañeros. Extender su contrato por tres años más es una buena señal para un futuro deportivo exitoso y también una señal para el resto del equipo”, dijo.

Por su parte, el volante chileno se mostró feliz con la extensión de contrato: “la continuación de una relación especial. He visto mucho aquí, muchos partidos grandes con grandes jugadores. Este club, en realidad todos los empleados, siempre me apoyó y me hizo sentir bienvenido, especialmente al principio, cuando no pude jugar durante mucho tiempo debido a la rotura del tendón de Aquiles”, apuntó el chileno.