Emerson Pereira reveló detalles inéditos del plantel de Colo Colo en 1997

El mejor rendimiento que Emerson Pereira tuvo en su carrera como futbolista fue entre los años 1996 y 1998, defendiendo la camiseta de Colo Colo.

En 1997, producto de las buenas actuaciones del club, los “Albos” alcanzaron las semifinales de la Copa Libertadores, en donde cayeron ante Cruzeiro por penales.

En conversación con LUN, el exvolante señaló que les faltó suerte y que el desempeño del árbitro condicionó la llave. “(Nos faltó) Un poquito de suerte, nada más. Y creo que el árbitro también estuvo mal. Yo salí expulsado en el partido, la primera tarjeta amarilla no era para tanto y tampoco la segunda. Entonces creo que el árbitro manejó un poco el partido, pero igual jugamos espectacular“, manifestó.

Además contó sobre la música que se ponía en esos años, revelando que Marcelo Barticciotto ponía a Soda Stereo en los viajes. “No me acuerdo mucho el nombre porque no se escuchaba aquí en Brasil, pero por tanto escuchar en los viajes a Soda Stereo, se me quedó un poco. Barti ponía los casetes en el bus, no nos daba para CD todavía“, indicó.

También tuvo palabras para el rendimiento de Mario Salas en la banca del “Popular”. “Bueno, en todos lados, todo equipo grande es muy complicado para trabajar si no vienen los resultados positivos, porque Colo Colo siempre tiene que ganar“, afirmó Pereira.

Finalmente, reveló su gran relación de amistad con Marcelo Espina y José Luis Sierra. “Yo había jugado con el ‘Coto’ en San Pablo y después Marcelo (Espina) también vivía al lado de mi casa allá en Santiago, entonces yo iba a entrenar con él todos los días, quedamos muy amigos. Marcelo vino a mi casa en la playa y conoció a toda mi familia. El ‘Coto’ también vino como tres veces a mi casa con la familia, entonces quedamos como amigos. Eso fue como hace siete años”.