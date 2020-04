Claudio Palma se lamenta: “Me duele ver como está Puente Alto”

Mientras vuelve el fútbol, Claudio Palma disfruta relatando en televisión los partidos de Chile en el Mundial de 1962, así como también la liga gamer que promueve la ANFP.

Del mismo modo sigue encabezando las emisiones radiales de Futuro Fútbol Club. En medio del trajín, hizo un alto para comentar los cambios de Puente Alto, donde vivió su infancia: “Me duele ver como está. Antes era como Calama para Chuquicamata: todos trabajaban para la papelera (Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones) y hacían carrera. Era un pueblo con cine en la plaza, nos conocíamos todos, pero después del estallido me di una vuelta y me dio una pena tremenda (…) Llegó mucha gente los últimos años y no le entregaron las herramientas ni los elementos básicos para subsistir. No es gente mala, pero los botaron, los dejaron en el sector de Bajos de Mena sin centro cívico, policlínico, farmacia… Es otro pueblo, otra comuna”, dijo el narrador responsabilizando del deterioro a los períodos edilicios de Delia Núñez y Miguel González en décadas pasadas.

En “Los Tenores Puertas Adentro” podrás saber también la verdad sobre el amor de Palma por Magallanes, y sus sensaciones al relatar fútbol del pasado.

En el programa de este jueves estará igualmente como invitado el periodista, profesor de Derecho e hincha de Wanderers, Agustín Squella.