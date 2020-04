Juan Antonio Pizzi por la Copa América Centenario: “La verdad es que no lo disfruté completamente”

Juan Antonio Pizzi dejó un recuerdo agridulce en el fútbol chileno, pues al mando de la “Roja” ganó una Copa América pero no clasificó al mundial de Rusia 2018.

En conversación con The Guardian, el argentino recordó el día de la final ante Argentina en Estados Unidos, asegurando que fue un choque de emociones. “La verdad es que no la disfruté completamente. Por supuesto que estaba feliz de que mi equipo hubiera ganado, pero no podía sacar mis sentimientos por Argentina. Ese es un riesgo que asumes cuando trabajas para otra selección. No es una situación agradable jugar contra el país donde naciste, donde están tus amigos, tu familia”.

Sobre el presente de uno de sus expupilos, Alexis Sánchez, aseguró que la adaptación fue lo que más le costó para rendir en Manchester United. “Alexis estaba en un lugar perfecto en el Arsenal. De repente cambia de ciudad, entrenador, compañeros de equipo, hinchas y a veces esa adaptación es rápida, pero a veces lleva más tiempo. En el caso de Alexis, creo que tardó demasiado. No parecía ser capaz de conectarse y emocionalmente se cayó. Las consecuencias de ese estado mental se tradujeron en sus actuaciones”.

De paso, volvió a llenar de elogios a Arturo Vidal, quien fue clave en su etapa al mando de la “Roja”. “Es una persona completamente diferente a la percepción que muchos tienen de él por su aspecto. Es súper profesional, súper respetuoso, un muy buen compañero de equipo, un hombre solidario”.