Carlos Villanueva: “Decían que era el regalón de Bielsa y ni siquiera me vestía en los partidos”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con el actual futbolista del Al-Fayha el volante Carlos Villanueva quién ha vivido el coronovirus desde Medio Oriente junto a su familia y sin entrenamientos desde hace más de un mes.

“Estamos bien cómodos acá, estamos en una casa cómoda, estoy con mi familia, mi señora y mis dos hijos y mi suegra y esos nos ayuda bastante a poder estar lejos del peligro, tranquilos, pero un poco aburridos. Está todo parado, ayer cumplí las 6 semanas sin entrenar y deben ser 7 semanas sin jugar fútbol, todo parado con toque de queda”, manifestó Villanueva.

Con casi 12 años en el fútbol de Medio Oriente, “El Piña” comentó de que manera, tanto en Emiratos como en Arabia Saudita, ven el fútbol chileno: “Lo conocen mucho porque en los últimos 8 años Chile estuvo siempre en las copas del mundo, lo vieron jugar, después del mundial de Brasil quedaron todos con una muy buena impresión de Chile entonces en el tema deportivo siempre lo van a asociar con Vidal, Sánchez, Bravo que son los más conocidos de los seleccionados, pero no tienen mucho conocimiento de nosotros como país”.

El ex futbolista del Blackburn Rovers se refirió a su futuro: “Yo termino contrato ahora en junio, pero ahora con este tema del coronavirus, la FIFA dijo que nosotros terminamos el contrato a termino de temporada, porque hay muchas federaciones que están pensando en jugar en agosto o en julio y terminar esta temporada y después comenzar la siguiente, entonces yo tendría contrato hasta que termine, entonces ahí estoy viendo”.

“Mi plan era volver a Chile ahora en junio, pero ahora estoy en el aire porque también por suerte aquí ya hay varios clubes que se me han acercado porque por suerte he hecho buenas temporadas, buen semestre con este equipo entonces es difícil tomar una decisión, hoy la verdad que no sé que voy a hacer”, agregó Villanueva.

Pese a lo incierto de su futuro, “El Piña” ya anticipa su posible club en Chile: “Yo me siento muy identificado con Audax Italiano, tengo muy lindos recuerdos con Audax porque ahí fue donde desplegué mi mejor fútbol y donde se dio a conocer mi nombre en Chile y la hinchada de Audax Italiano me tiene mucho cariño así que yo creo que hoy en día yo volvería a Audax Italiano”.

En el comienzo de la era Bielsa, Villanueva fue uno de los que más destacó con el Rosarino, incluso se habló de que el ex U. Católica era el regalón del trasandino, aunque para el volante eso no era tan así: “Fue un tema que creó la prensa, cuando decían que yo era el ‘pollo’, el regalón de Bielsa, yo ni siquiera me vestía en los partidos, ni siquiera iba a la banca, entonces no era tan así como todo el mundo decía”.

Villanueva también ya comienza a proyectar su vida después del fútbol, donde con su amigo Luis Jiménez han pensado armar un dupla técnica para el futuro: “Lo hemos conversado muchas veces porque somos muy grandes amigos y nos gusta mucho el fútbol, de verdad que vemos mucho fútbol, hablamos harto de táctica y eso en verdad nos motiva a pensar en poder ser entrenador, así que es una de las opciones vamos a ver si se nos da en un futuro, esperemos si lo vamos a concretar en unos años más”.

