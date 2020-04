Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli iría tras el fichaje de Eduardo Vargas

Una de las etapas más exitosas de la Universidad de Chile en su historia, y de la Selección Chilena consiguiendo su primera Copa América, tienen como factor común a varios nombres, entre ellos Eduardo Vargas y Jorge Sampaoli.

El exentrenador de la U y de la Roja podría volver a reunirse con el delantero, quien hoy defiende la camiseta de Tigres de México. Esto luego de que en Atlético Mineiro de Brasil querrían contar con los servicios del ariete.

En conversación con La Cuarta este domingo, el exdirector del equipo brasileño, Rui Costa, aseguró que “a principio de año Atlético Mineiro pidió precio por Vargas, pero su pase era muy alto para el presupuesto. Tengo la certeza de aquello, porque yo mismo inicié los sondeos”, dijo.

“Si lo quiere Jorge Sampaoli a Vargas ahora, no me extrañaría, porque ya lo tuvo en Universidad de Chile y en la selección de Chile donde ganaron muchos títulos. Pero es sólo una opinión personal, no hablo como dirigente. Yo ya no estoy en Mineiro”, agergó.

Es más, se atrevió a aventurar que un cambio de equipo al delantero le podría beneficiar: “si me pregunta a mí, yo creo que le puede hacer bien jugar otra vez con Sampaoli. Yo tuve a Vargas en Gremio, lo llevé cedido después de ganarle la pulseada a varios clubes brasileños. Volver con el argentino le puede hacer bien a su juego”, cerró.