Julio César Moreyra: Soy el único indio querido por el hincha de Universidad de Chile

Por Cristián Alejandro Cavieres

Pasando la cuarentena en Córdoba y haciendo los entrenamientos remotos que le envía su equipo el Club Social y Deportivo Colon de la Cuarta División, se encuentra el defensa central Julio César Moreyra, quien jugó en Universidad de Chile entre 2005-2006 y en Santiago Morning en 2016.

El “Indio azul” conversó con ADN Deportes sobre su paso por el elenco azul y las finales que perdieron por penales. El central argentino comenzó contando un extraño episodio que vivió el 19 de abril. “El fin de semana muchos hinchas me saludaron, yo no entendía mucho, pero después me dijeron que era porque Colo Colo estaba de aniversario. Debo ser el único indio querido por el pueblo azul“.

Además, Moreyra recuerda orgulloso el día en que Los de Abajo lo invitaron a tocar el bombo en un Clásico Universitario en 2006. “Fui un privilegiado de estar con ellos. Estaba suspendido y siempre me invitaban, justo se dio. Fui camuflado con gafas para que los de la tele no me critiquen, pero salió en todos lados, pero no importa, yo feliz”.

El defensor también trajo a la memoria las finales perdidas los años 2005 y 2006, ante Universidad Católica y Colo Colo, respectivamente. El “Indio azul” cree que solo “faltó suerte y convertir los penales” y aseguró que en el duelo decisivo ante los albos no hubo problemas internos en los universitarios, en relación a que el colombiano Herly Alcázar no estuvo en ese encuentro por criticar al portero Miguel Pinto.

Algo que llena de orgullo y pone muy feliz a Moreyra es haber compartido camarín con Marcelo salas. “Fue un privilegio, se sentaba al lado mío. Llegamos prácticamente juntos al equipo y él me pasaba a buscar. Un crack y como persona también, con humildad”.

Incluso, el defensor decidió contar una anécdota donde tuvo como protagonista al mismo “Matador”.”Empatamos contra Coquimbo cero a cero, un sábado y el vuelo de regreso salía el domingo por la tarde. El técnico (Gustavo Huerta) enojado dijo que nadie saldrá del hotel. Estábamos encerrados, jugando cartas, escuchando música, aburridos. Hasta que Salas dice “muchachos vamos a salir”, yo mañana hablo con el entrenador’. Al final salimos, la pasamos bárbaro. Ahí te das cuenta lo importante de tener un jugador de tanto peso como el Matador, que tampoco se le puede decir nada”.

El central confesó que sigue pendiente de la Universidad de Chile. “Hice la fuerza para que no descendieran, sufriendo, pero gracias a Dios no sucedió. Ojalá vuelva a ser la “U” que gana los campeonatos”, sentenció.

Es la vida actual de Julio César Moreyra, quien durante el diálogo bebía fernet con bebida cola, recordando con cariño a “La gloriosa” como señaló. El indio azul quizás no tuvo la elegancia de otros que han vestido la camiseta de la “U”, pero sí era luchador y valiente, características suficientes para que sea recordado con cariño.