Daniela Seguel: “Yo empecé a jugar tenis por el Chino Ríos”

Aldo Schiappacasse sigue sumando grandes entrevistados en “Los Tenores Puertas Adentro” y en este nuevo capítulo compartió con la mejor tenista chilena del último tiempo, se trata de Daniela Seguel.

“La Pantera” está hace algunas semanas en Chile donde pasa la cuarentena por el coronavirus que generó la detención de la competencia del circuito femenino de tenis: “Lamentablemente esto me toco en un buen momento porque había comenzado súper bien el año, así que es lamentable que haya pasado todo este parón”.

En su casa en San Joaquín ha mantenido los entrenamientos físicos aunque un poco alejada del tenis: “Lo del tenis es más complicado, puedo hacer voleas contra la pared, pero tampoco tengo un espacio muy grande como para jugar, la raqueta la he tocado bastante poco, pero la parte física es lo que más he intentado mantener”.

Hace un par de años, Seguel sufría la muerte de su padre mientras disputaba un torneo en Las Condes, hoy que pasa la cuarentena en su hogar, lo recuerda aún más: “Si, se extraña mucho y ahora que estoy acá en casa es peor porque todos los recuerdos los tengo acá, me gustaría conversar con él, pero es parte de lo que me ha tocado en mi vida y tengo que adaptarme”.

Embajadora deportiva del club de sus amores, Colo Colo, tuvo palabras para la crisis que vive el cuadro albo: “Yo ayer cuando veía las noticias me shockeaba un poco, es lamentable que esté pasando esto, en una institución como Colo Colo y con lo fanática que soy, lo que amo al club, no me gusta lo que está pasando”.

“Ojalá ambas partes se puedan poner de acuerdo lo antes posible y que dejen todas estas peleas o divisiones de lado, creo que hoy estamos en momentos difíciles y todos lo estamos pasando mal”, agregó.

Durante la cuarentena Jaime Valdés y Jorge Valdivia han dejado a la vista su molestia por salir del Cacique, algo que para la Pantera, “fue una mala decisión, siempre es importante tener jugadores de la calidad de ellos, son jugadores que son diferentes y a mi siempre me gustaría tenerlos en mi equipo”.

Como hincha de Colo Colo, tiene a su candidato para asumir la banca del Cacique: “A mi me gusta Borghi, me encantaría que volviera, pero no sé, creo que se ve difícil por ahí pero ojala que el técnico que venga lo pueda hacer de la mejor manera y que nos vuelva a hacer un equipo competitivo y que veamos jugar bien a Colo Colo, creo que hace tiempo no vemos a un equipo sólido en ese sentido”.

Retomando el tenis, se refirió a la sanción que recibió su compañero de profesión, Nicolás Jarry: “Yo creo que fue un golpe súper duro para el deporte nacional, fue lamentable por que el Nico es una gran persona y obviamente estaba segura de que el no había intentado sacar ventaja en ese sentido y me alegro que las cosas hayan resultado y pueda volver a las canchas en noviembre”.

Y finalmente, también confesó sus referentes en el tenis chileno: “Yo empecé a jugar tenis por el Chino Ríos, siempre va a ser mi ídolo máximo, después el Nico y Feña también me gustaban mucho. La garra de Nico me identifica mucho, el estilo de Fernando con una tremenda derecha, es mi mejor golpe, tuve la oportunidad de trabajar con él y es una tremenda persona”.

Repasa la entrevista completa de Aldo Schiappacasse a Daniela Seguel en una nueva versión de “Los Tenores Puertas Adentro”.