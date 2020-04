Emiliano Vecchio: En caso de volver a Chile, Colo Colo y Unión Española son mi prioridad

Emiliano Vecchio llegó a Chile en 2012 a Unión Española, después se sumó a Colo Colo, donde estuvo entre 2013 y 2015, entre esos años fue campeón del torneo de Clausura en 2014 y Apertura 2015. El rosarino conversó con ADN Deportes y recordó su paso por nuestro país.

Actualmente, el jugador integra el equipo del Bolívar, sin embargo, producto de la pandemia, el fútbol boliviano se encuentra detenido. El “Gordo” explicó cómo está la situación allá. “El fútbol se ha afectado en todos lados, lo clubes económicamente han sido golpeado por todo esto y Bolivia no es la excepción. Han planteado recortar los sueldos y pagar solamente el 25%. Se está discutiendo esa situación y yo por mi parte estoy en Argentina, esperando que se puede arreglar con el club, porque esto va para largo y yo no quiero ser un problema para nadie”.

Vecchio afirmó que estuvo viendo opciones para volver a jugar en Chile, sin embargo no lograron concretarse.”En Chile fueron cuatro años fantásticos, jugué en dos grandes equipos, pero bueno lamentablemente el torneo pasado no se pudo dar. Unión Española ,yo me contacté, hablé con ellos y me ofrecí para volver pero el técnico que está en el club ahora no le convencía mi vuelta, entonces yo preferí no molestar“.

“El tema de La Serena era más que todo un desafío deportivo estaba el “Pajarito” y Franco Olego que son amigos míos, el profe es un gran entrenador, hace un trabajo muy bueno, me motivaba mucho ir pero bueno seguramente la dirigencia no quiso que vaya y no se dio por eso”, aseguró el futbolista.

Vecchio aseguró que en caso de poder retornar a Chile, los equipos que ya defendió siguen siendo su prioridad. “Colo Colo en caso de volver para mi es prioridad como Unión, lamentablemente las veces que quise volver a los equipos tuve respuestas negativas y eso me golpeó un poco. Yo no priorizo lo económico, estoy más allá de eso yo priorizo lo deportivo y también el bienestar de mi familia que Chile es un país que ama pero bueno al tener la negativa de los dos equipos me abro a cualquier otra opción, no habría ningún problema”.

Al ser consultado por los mejores jugadores con los que compartió camarín, el argentino armó su propio podio con jugadores albos.“Es difícil porque compartí momentos con jugadores espectaculares, si me pongo a repasar Pajarito, Esteban (Paredes), Julio (Barroso), Justo (Villar),el negro (Jean) Beausejour, Gonzalo Fierro, Chupete Suazo. En Unión jugué con Diego Scotti ,el flaco (Rafael) Olarra. Es difícil elegir uno, pero en un podio pongo al Pájaro,a Julio y a alguien que me sorprendió totalmente fue Justo Villar, que fue el mejor arquero que tuve en mi carrera”.

Sobre la búsqueda del entrenador en el elenco albo, el futbolista explicó las características que tiene que tener el DT del Cacique.“Yo a Gualberto Jara no lo conozco pero espero que haga un lindo trabajo en Colo Colo. El perfil del entrenador es que tiene que ser una persona que conozca el club y las exigencias. Colo Colo no es un club igual a los demás, es un club exigente ,el hincha quiere títulos quiere ganar y tiene que entender que Colo Colo juega para adelante, es un equipo aguerrido. Ser entrenador de Colo Colo no es fácil“.

Finalmente, Vecchio confesó quién ha sido el entrenador que lo ha marcado en su carrera.”Ustedes saben el cariño, el respeto y la admiración por el Coto (Sierra) no solamente como entrenador si no que también como persona y es un entrenador con el cual nos entendemos, piensa lo mismo que pienso yo ,ve el fútbol como lo veo yo. Hablo mucho con él, es una persona que me marcó la vida, porque en los peores momentos de mi vida me ayudó y sabe lo que lo quiero y admiro. Lejos es el mejor entrenador que tuve”, sentenció.