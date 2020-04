Destacan a delantero de Unión Española como el goleador de la década en Uruguay

Por Cristián Alejandro Cavieres.

La cuarentena en diversas partes del planeta fútbol ha servido para rememorar momentos de triunfos, como también para que los números hagan los suyo.

En ese contexto, en Uruguay se dio a conocer el listado de los máximos anotadores en su liga profesional durante los últimos diez años, quién lidera aquel ranking es el actual atacante de la Unión Española, Cristián Palacios.

Con 77 goles, el “Chorri” puntea dicho ranking, que, si bien aún quedan algunos meses para terminar la década, la incertidumbre por el Covid-19 da para pensar que Maureen Franco, jugador del Fénix, no podrá alcanzar a Palacios al encontrarse a diez goles de distancia.

El delantero defendió las camisetas de Peñarol, Montevideo Wanderers, Juventud Las Piedras, Central Español y Tanque Sisley en el país oriental, dejando Uruguay a mediados del 2018.

En conversación con Ovación de Uruguay y desde su confinamiento en Las Condes, el atacante bromeó diciendo que “Esto de la cuarentena me sirvió para que Maureen (Franco) no me alcance”.

Además, no dudó en reconocer cual fue su mejor temporada, “mi mejor año fue en el 2017, en Wanderers y después cuando volví a Peñarol. Por la cantidad de goles”, dijo Palacios.

Sin embargo, en esa lucha por los goles en ese mismo año, el ex Sporting Cristal se siente perjudicado, ya que reclama un gol que no se lo anotaron en su registro.

“Fue en el Parque Palermo frente a Sud América. Arrancamos perdiendo 1 a 0 y ganamos 2 a 1. Hice el gol del empate pero el juez lo dio en contra. Yo pateo al arco, pero se desvió y Jonathan Fuentes lo dio en contra”, dijo el artillero al medio uruguayo.

En seis partidos con la camiseta de la Unión Española, el charrúa ha convertido dos goles en el presente torneo, siendo el último a Huachipato en ese aguerrido 4-4 en Santa Laura, uno de los últimos duelos antes de la suspensión por el coronavirus.