Matías Godoy, chileno goleador en Taiwan: “Aquí se actuó muy bien desde un principio”

Matías Godoy es un delantero chileno que se encuentra jugando en el Taiwan Steel de la primera división de Taiwan.

En conversación con Los Tenores, el atacante confesó que desde donde reside, el coronavirus fue lidiado de buena manera. “El país reaccionó bastante rápido al tema del virus. Fue muy efectivo en la salud y cómo lo manejó el gobierno para estar tan cerca del punto más fuerte del coronavirus, nos hemos adaptado muy bien a las precauciones y al cuidado que eso requiere”.

Además aprovechó qué medidas tomaron las autoridades en su momento. “Desde el minuto uno que se actuó muy bien, las autoridades se preocuparon mucho y cerraron aeropuertos, dejaban entrar solo a residentes. Las personas que se sentían mal las aislaban de manera efectiva. La gente hizo mucho caso a lo que el gobierno pidió”.

El arranque de la liga comenzó durante el pasado fin de semana. Godoy señaló que estuvieron entrenando durante todo este lapso. “Hubo dos semanas donde estaba la posibilidad más grande de contagiarse, donde solo la gente tenía que evitar salir a la calle. Esa fue la manera efectiva para detener el coronavirus. En cuanto al fútbol, nunca paramos de entrenar. El domingo fue la primera fecha del campeonato y las bases dicen que se juega sin público, solo con los equipos, poco de prensa y con suerte ocho pasapelotas”.

Sobre su estadía en Taiwan, el formado en Deportes Copiapó contó cómo se gestó su llegada a tan exótica liga. “Llevo un año y cuatro meses. Me queda hasta diciembre. Llevo aquí por oportunidades. Alcancé a estar en segunda división. Llego a España al Club Deportivo Leganés, conocí mucho representante, les empecé a gustar y uno me contactó para venir acá. Me dice que tiene un contrato y que puede darme un departamento. Pensé que sería un paso grande en mi carrera, ir a un fútbol totalmente distinto”.

El goleador aseguró que la liga es bastante competitiva. “Este fútbol no lo mira tanto la gente en Europa, en Sudamérica, pero si es muy observado por Asia. Siempre hay intercambio de jugadores entre esos países. El nivel es muy alto, los que piensan que esta liga es fácil, están equivocados. Me encontré con jugadores muy buenos, de mucho nivel. Hay mucho profesionalismo. Tiene un gran nivel ahora”.