Cobresal grabó su entrenamiento para demostrar las medidas de seguridad que están tomando a las autoridades

Cobresal fue el primer equipo en Chile en volver a los entrenamientos, producto que en El Salvador no se registran casos de coronavirus. Desde la Seremi de Salud de la región de Atacama se contactaron con el club para entregarles recomendaciones para prevenir contagios de Covid-19.



El jugador minero, Felipe Reynero, en conversación con ADN Deportes, explicó cuál fue la decisión de la directiva. “Hubo una reunión de los dirigentes con el cuerpo técnico. Al final se llegó a la conclusión de seguir entrenando, pero el de hoy fue grabado, con la intención de mandarle el entrenamiento al Seremi. Yo creo que ahí van a tomar una determinación si es que nos dejarán seguir entrenando o si se termina”.

Además, Reynero afirmó que cree que es posible seguir realizando los entrenamientos en El Salvador. “No sé si estaremos infringiendo una norma, pero acá yo creo que se puede. Nosotros estamos prácticamente en una burbuja, aún no hay casos. A lo mejor si hubiesen casos sería distinto, porque hay un puro supermercado y la gente se contagiaría más rápido. Tampoco en la casas se puede entrenar de buena manera, hay mucha tierra, es muy duro, hay muchos trabajos que no se pueden hacer. El estadio lo tenemos a la mano y es por eso que se tomó esa determinación”.

Finalmente, el jugador de Cobresal manifestó que como club están tomando las precauciones para evitar contagios.”Estamos tomando las medidas necesarias, hoy llegamos a la hora justa, nos estaba esperando en la entrada del estadio el paramédico para tomarnos la temperatura, nos lavamos las manos con alcohol gel. Mayor cercanía con el grupo no había, después cuando terminó el entrenamiento elongamos y nos fuimos rápidamente a nuestras casas. Son las medidas que estamos tomando para que no pase nada”.

El arquero del elenco minero, Jorge Deschamps, también conversó con ADN Deportes, y aseguró que por ahora los entrenamiento presenciales se mantienen.”Es una situación que está manejando el cuerpo técnico y la dirigencia. No estamos cometiendo ningún acto ilícito ni fuera de lo correcto que se pide, todo lo contrario estamos tomando todas las medidas. No se nos ha informado nada, por el momento nuestra planificación sigue de la misma manera. Seguimos en las mismas circunstancias actuales”, sentenció.