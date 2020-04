Celebra con ADN el aniversario número 95 de Colo Colo y gana “Campeones de estampa”

¡Festeja el hincha albo! Quizás no hayan partidos, pero el sentimiento por Colo Colo no se pierde aunque sea difícil no verlo en cancha.

El equipo de ADN Deportes, en conjunto con el colectivo artístico Colo Colo Campeones de estampa te invita a participar en un sorteo del libro de colección “Campeones De Estampa” que rememora imágenes destacadas de la historia del club en medio del aniversario 95 del cacique.

¿Cómo participar? Responde la pregunta que te planteamos más abajo, demuestra toda tu pasión por Colo Colo y ya estarás participando por este premio.



Los resultados se darán a conocer el día domingo durante la programación especial de ADN celebrando al Cacique.