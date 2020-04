Roberto Rojas por el camarín de la “Roja”: Mucha vanidad y ego le hace mal al equipo

Roberto Rojas, mítico golero de la selección chilena conversó con Los Tenores de ADN sobre su trayectoria y analizó la realidad del fútbol chileno.

El portero confesó que lamenta no haber tenido un preparador de arqueros cuando era más joven. “Fue muy tarde cuando tuve una persona que me mostrara los defectos y trabajara las virtudes. Ahora desde las inferiores tienes a alguien. En el pasado, entrabas en el trabajo normal del grupo. Éramos arqueros artesanales. En Brasil, hace cuarenta años se trabajó con preparador de arqueros”.

Sin embargo, recalcó las habilidades que lo caracterizaron a lo largo de su trayectoria. “La agilidad y velocidad. Pensar anticipado. Yo nunca fui un arquero grande, yo era bajo pero tenía buen impulso. Era valiente, me tiraba sin pensar que me podía lesionar. Me hubiese gustado trabajar con una persona específica”.

Consultado sobre el presente de la selección chilena bajo la dirección de Reinado Rueda, Rojas aseguró que las exigencias tienen que seguir siendo altas. “Está iniciando un proceso, el anterior no terminó como esperábamos. Lo importante es que un grupo que luchó tanto no haya cumplido el objetivo. Cuando existe mucha vanidad, ego, envidia en el camarín, le hace mal al rendimiento del equipo, le hace mal al conjunto. Con este técnico, me parece que se le exige mucho más, la exigencia es mayor. Los que están llegando a la selección tienen que ponerse las pilas. Es un proceso un poco lento, pero tienen que seguir siendo competitivo”.

Además, profundizó sobre los problemas en el camarín y entregó su teoría de porqué se quebró la relación entre jugadores. “Si quieres buenos resultados en la cancha, comienzas a ganar en tu propio camarín. Cuando este grupo comenzó, todos tenían el mismo horizonte. Gente que no tenía envidia. Cuando eso avanza a través del tiempo, se produce un desgaste que es normal. Cuando lo externo comienza a entrar al camarín, no le hace bien. Ahí comienzan los egos, la vanidad. Yo estuve en camarín con grandes jugadores, pero uno tiene que escucharlos a todos. Todos tienen cosas importantes que me servirán para ejecutar todo lo mejor posible. El último tiempo, mucho de ese conjunto perdió el horizonte. Creo que la vanidad entró al camarín y eso no le hizo bien”.

Además sobre el presente de clubes chilenos, aseguró que no son competitivos. “La selección dejó el nivel muy alto para el futbol chileno. No es la realidad. Con la realidad de clubes del pasado, traían jugadores calados que venían a ser aportes. Aquí vienen jugadores de baja calidad. El fútbol está muy atrás, no se transformó en un fútbol competitivo”.