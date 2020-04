Mario Alberto Kempes y el mejor jugador histórico de Argentina: ¿Entre Messi o Maradona? Yo

Mario Alberto Kempes es una leyenda del fútbol sudamericano. El goleador argentino fue campeón del mundo y destacado en diversos clubes.

En conversación con Los Tenores, Kempes recordó su paso por Fernández Vial en 1995. “Hace mucho que no escucho del Vial. Me da una alegría muy grande. Es un equipo que tiene que estar allá arriba, se merece estar ahí. No se si lo digo de corazón o de cabeza. Es de los grandes de Concepción, el segundo, porque todos sabemos que el primero es Deportes Concepción (ríe)”.

Incluso, recordó una divertida anécdota en el cuadro del sur. “No sabes cuántos asados pagué por el Vial. Yo les decía a los muchachos ‘Si ganamos invito un asado’ Ahh… Se mataban los indios. Nunca espere encontrarme con un equipo tan joven y con muchas ganas. Vivía en Mendoza, cruzaba para entrenar y volvía”

Con delanteros de la actualidad, Kempes asegura que no se compara con ninguno. “Ninguno, a mí me gustaba arrancar de atrás. No podría ser como “Bam Bam” Zamorano porque de cabeza ganaba una de veinte. No podía desenvolverme en el área. Mi cintura no daba para tanto. Pero si para aguantar de atrás, pelota dominada y estar de cara al gol”.

En el día del arquero, el exValencia escogió a su top tres. “Pato Filliol, Ter Stegen y Gianluiggi Buffón”.

Al ser comparado con dos genios mundiales del fútbol, Kempes respondió a lo grande. ¿Entre Messi o Maradona? Yo. Fui campeón del mundo, goleador y mejor jugador del mundial”.

Sobre su participación como comentarista en los juegos FIFA, el argentino aseguró que lo pasa bien. “Entretenido es. Lo único que teníamos nosotros es pelota de plástico y la calle. Hoy en día, los chicos dentro de la catástrofe se pueden entretener con esto. Antes no teníamos nada. Los chicos me conocen por el FIFA más que por el nombre. Me piden que los trate bien cuando juego, y yo les digo “si juegas mal, te trato mal” (ríe)”.

El atacante confesó que nunca fue muy partidario de los entrenamientos físicos. “A mí siempre me gusto el entrenamiento, pero con pelota. Nada de dar vuelta a las canchas. Yo siempre salí último en los tests de Cooper. Pero después me das una pelota y era el que podía correr 120 minutos y no me cansaría. Al tener un físico grande, era un oportunista, estaba en el lugar preciso donde llegaba la pelota. Me transformaba en un jugador diferente. Un mediocampista goleador, algo engañoso”.

Sobre entrenadores vigentes, aseguró que le gustaría que los mejores pudieran agarrar clubes de mitad de tabla para mostrar sus cualidades, al menos, ese era su gran sueño. “Josep Guardiola ha dirigido la filial del Barcelona y ya tenía la idea de cómo jugar. Te va espectacular. Te vas al Bayer, donde hasta el utilero es figura, sales campeón. Algunos entrenadores hecha la fama, los grandes te van a buscar. Están los otros, que vienen de abajo, buscando oportunidades. A mi me encantaría que un equipo de media tabla para intentar a llegar a una Champions o Copa Libertadores. Con un proyecto lindo, de jugadores propios del país”.

Sobre la actualidad de los chilenos en el extranjero, Kempes analizó de manera global el presente de cada jugador de las nuevas generaciones. “Cada vez que me preguntan, hay que ver los equipos que están. Alexis del Barcelona al Arsenal es como que agarró un nuevo aliento. Pero en el Manchester no tuvo las mismas oportunidades. Aquí yo no hablo por él, pero para los jugadores del mundo. ¿Qué quieres? ¿Jugar al fútbol, entretenerte, o ir a un gran equipo, con pocas posibilidades de jugar y ganar dinero?“.