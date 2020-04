Marco Antonio Etcheverry: “Mi llegada a Colo Colo fue algo increíble en mi carrera”

Marco Antonio Etcherry es un ex futbolista boliviano que jugó en Colo Colo entre 1993 y 1994. Después tuvo un paso en el América de Cali y regresó al elenco albo en 1995. En total hizo 16 goles y fue campeón del torneo nacional en 1993 y de la Copa Chile en 1994.

El “Diablo”, en conversación con ADN Deportes, recordó su paso por el Cacique.”Mi llegada a Colo Colo fue algo increíble en mi carrera. Me sorprendió, yo tenía que entrar rápido, porque si la gente se daba cuenta que era yo, me tardaba 45 minutos en entrar. Era hermoso, un hincha que te pare, que comience a llorar y te dice que ama Colo Colo. Son cosas increíbles que viví allá. Es muy grande Colo Colo, muy grande”.

Además, el ex futbolista comentó cuál era su opinión de lo que representa el elenco albo y reiteró el honor de haber sido parte del club. “Colo Colo es un equipo difícil, es muy pesado. Colo Colo no solo tiene un compromiso deportivo, sino también en la parte social. Colo Colo tiene que ser un ejemplo, tiene que ser casi perfecto. Es un club muy grande, donde creo que no me fue mal, porque cumplí hasta que me lesioné. Para mí haber sido parte de este club y de lo que representa es muy grande“.

El ex mediocampista explicó cómo se produjo a su llegada desde Bolívar al cuadro que hace de local en el Monumental. “El Gerente me llama a su oficina y me dice que hay ofertas de Barcelona de Ecuador, de Boca Juniors para ir seis meses a préstamo y esta oferta espectacular de Colo Colo. Yo estaba en la Selección con Milton Melgar, que jugó en Chile. Empiezo a hablar con él, la oferta de Colo Colo era mucho dinero para Bolivia. Él me dice Colo Colo es exageradamente grande, es un club de primera y espectacular. Ahí decidimos que tenía que irme allá y para mí fue algo increíble”.

El boliviano aseguró que estar en el Cacique fue una gran experiencia y recordó con quiénes compartía camarín.”Hasta mi lesión, fue espectacular. Llegamos a estar 12 puntos arriba del segundo, creo que era Cobreloa. Estaba con Pato Yáñez, Hugo Rubio, Coke Contreras, que eran jugadores ya consagrado del fútbol chileno y a nivel internacional. También estaban Coca, Margas, Cheito, eran jugadores extraordinarios. Después aparecieron los galácticos del Real Madrid, pero en ese momento esos eran los galácticos de Colo Colo“.

Además, Etcheverry al ser consultado por los mejores jugadores chilenos, no dudó en poner en la lista a uno que fue su compañero.”Está claro que hay jugadores impresionantes, me tocó vivir la época de “Bam Bam” con Marcelo Salas que fueron extraordinarios. Después, el ídolo ídolo fue el Pato Yáñez y me tocó jugar con él. Era un ídolo en Chile. Diría que: Bam Bam, Marcelo Salas, Pato Yáñez, Valdivia y Alexis”.

Finalmente, el “Diablo” confesó que algún día le gustaría dirigir a Colo Colo. “Con respeto a Gualberto que está ahora, en su momento sería hermoso personalmente. Me encantaría la verdad“, sentenció.