Chicharito: Es increíble que a mi me paguen tanto y aquellos que tratan de encontrar la cura no ganen nada

Nadie ha quedado indiferente a la crisis sanitaria que atraviesa el mundo debido al coronavirus Covid-19, menos el mundo del fútbol, el cual ya ha postergado campeonatos y ligas en distintos países.

Quien se refirió a esta situación fue el delantero mexicano, Javier “Chicharito” Hernández, el cual cuestionó el modelo económico al ganar millones de dólares como futbolista, mientras que doctores y científicos que luchan contra la pandemia, no ganan nada. “Es increíble que a mí me paguen tantísimo por hacer un deporte y que la gente que trata de encontrar la cura contra algo que está parando al mundo no está ganando nada, económicamente hablando”, manifestó en una entrevista para el sitio azteca Mediotiempo.

“Espero que esto regrese a la normalidad o que mejore nuestra realidad, ojalá que todas esas personas que están en unos niveles extremadamente altos puedan aprender de esto y haya menos desigualdad en todos los sentidos“, prosiguió el jugador.

Cabe mencionar que, según la web de la Universidad Johns Hopkins, México contabiliza 3.441 casos confirmados con coronavirus, 194 fallecidos y 633 personas recuperadas.

