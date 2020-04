Ex jugador de la U se sintió halagado por inspirar el apodo del stripper “Negro Mafla”

Por: Cristián Alejandro Cavieres

Edison Mafla fue un volante creador colombiano, que llegó a Universidad de Chile a comienzos de 1998 y se fue en junio de 1999. Salió campeón de la Copa Chile y del torneo de Primera División.

El cafetalero de 48 años conversó con ADN Deportes sobre sus recuerdos en el elenco azul y su poca participación cuando el DT era César Vaccia.”Me entrenaba bien, no tuve ningún tipo de lesiones. Hasta los mismos compañeros decían ‘¿Por qué no me metía ni nada?’. Solamente tenía que acatar las órdenes del técnico, en ese entonces estaba César Vaccia y no me dio mucha oportunidad. Es por eso que tomé la idea de volver a Colombia”.

Cuando estaba Mafla en el equipo, coincidió con el retorno de Leo Rodríguez. Al ser consultado sobre si le afectó la vuelta del argentino, el volante aseguró que le sirvió como aprendizaje tenerlo a su lado. “A mi en ningún momento me afectó la llegada del Leo Rodríguez, sino todo lo contrario. Me ayudó a crecer como jugador y como persona. Un jugador muy importante en la U de muchos años, ídolo. Desafortunadamente no tuve mucha continuidad”.

El colombiano también recordó cuando le convirtió a Colo Colo en la cuarta fecha de la primera rueda del campeonato en 1998, en el Estadio Nacional. En el último minuto anotó de penal para la U y fue el definitivo 1-1. “Sí, recuerdo muy bien ese clásico con Colo Colo en nuestro estadio. Un penal a favor de nosotros. Yo tomé la responsabilidad, porque soy un jugador que me gusta tomar ese tipo de responsabilidades y ejecuté el penal. Recuerdo muy bien, lo hicieron repetir y después volví, marqué y una alegría inmensa”.

El nigeriano Henry Churchill llegó a fines de los 90 a Osorno, queriendo ser boxeador , pero como le fue mal se dedicó a bailar en clubes nocturnos como stripper. Por su color de piel fue conocido como “El Negro Mafla” en relación al ex jugador de Universidad de Chile.

Al ser consultado por esta historia, el volante se sorprendió y se río por el apodo del stripper. “La verdad es que no lo sabía, recién me vengo a enterar. Pues bueno, si no le dio por el deporte tendrá otras cualidades. Yo bailo bien, pero no para ser stripper, bailo lo normal como se baila acá en Cali, donde se baila bien pero no como stripper. Ya esos dotes se los dio mi Dios al nigeriano y que lo aproveche al máximo. Me siento halagado y orgulloso que le digan ‘Mafla’. Y ahora lo están disfrutando todas las chicas de Chile y de todas las partes del Mundo”, sentenció entre risas.