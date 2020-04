Miguel Ramírez: En este momento el técnico ideal para Colo Colo es Claudio Borghi

El entrenador de Santiago Wanderers, Miguel Ramírez, conversó con Los Tenores Puertas Adentro, de variados temas. “Cheito”comentó cómo ha estado viviendo la cuarentena, recordó el duelo contra Italia en el Mundial Francia 98, comentó el origen de su actual apodo y tuvo palabras para Mirko Jozic quien está de cumpleaños.

El DT de los caturros reflexionó sobre el panorama actual que vivimos producto de la pandemia del COVID-19. “Es extraño para todos, esta es primera vez que pasa algo así y que tenga que ver con la salud. Esto nos sirve a todos para aterrizar un poco, para bajar los decibeles y analizar lo que está haciendo bien y mal. Yo creo que es una linda oportunidad para darnos cuenta cuáles son las cosas realmente importantes en la vida”.

Además, el estratega comentó las determinaciones que han tomado en su equipo con respecto a los salarios. “Nosotros somos privilegiados, los que tenemos un sueldo alto somos privilegiados, los que hemos tenido la posibilidad de tener las cosas básicas. Todos vamos a tener que ceder en todo aspecto. Acá en Wanderers se les dio vacaciones a los jugadores para que tengan la preocupación única de tener el contacto con su familia y no arriesgarse a salir a correr para que no se contagien. Tomamos en conjunto con los dirigentes la determinación de bajarnos los sueldos un porcentaje, para que ninguno de los funcionarios del club pase riesgos de perder su fuente laboral”.

Aprovechando que este miércoles, Mirko Jozic cumplió 80 años. Se le consultó a Ramírez por sus recuerdos con el ex entrenador de Colo Colo.”Mis respetos y admiraciones hacia él. Cuando llegó, a los más jóvenes nos dios respaldo, apoyo y la posibilidad de ser protagonista en un equipo que tenía varios jugadores consagrados y de mucha trayectoria. Nos permitió tener continuidad. Siempre vamos a tener ese respeto por quien vino del extranjero a entregarle a Chile su primera Copa Libertadores“.

Sobre el mismo tema, el entrenador de Santiago Wanderers recordó que él hizo el primer gol de la era Jozic.”Ganamos 1-0. Recuerdo que fue un corner que nosotros ejecutamos, viene un despeje de la gente de Católica, remata Jaime Pizarro, despeja Coke Contreras y ahí yo la agarro de volea desde fuera del área y la clavé en un ángulo al palo más alejado de Marco Cornez. Eso significó batir a Católica que venía jugando bastante bien, eran los punteros y los favoritos para salir campeones. Ese año salimos campeones nosotros”.

Ramírez también comentó la situación actual de los albos que continúa buscando entrenador e incluso entregó a su candidato.”Yo pensaba que no era el momento para sacar a Mario Salas, pero bueno salió. Creo que el técnico ideal en este momento es Claudio Borghi, yo creo que él debería ser el técnico de Colo Colo. Porque si hay alguien que conoce la institución y genera un respeto en el medio es Claudio. Si lo llaman no me cabe duda que Claudio va a tomar ese desafío“.

Finalmente, el DT aseguró que aún no se ha encontrado recambio en la Selección Chilena.”Yo he visto que se ha tratado de buscar el recambio. Rueda se ha atrevido a hacer modificaciones, a citar jugadores para poder tener un equipo competitivo con variantes a la generación dorada. Lamentablemente no hemos tenido ese recambio que nos permita decir: “¡Uy que bueno, tenemos dos o tres por puesto!” Lamentablemente han tenido que venir jugando los mismos y eso nos va a pasar hasta que los jugadores mayores tengan que dejar la Selección como le pasó a Jean Beausejour, que yo creo que todavía está para jugar en la selección”, sentenció.