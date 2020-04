Kuscevic y su sueño de jugar en Europa: “Tengo la ilusión de partir en algún momento”

Benjamín Kuscevic ha sido una de las figuras en Universidad Católica durante las últimas temporadas, siendo clave en la zaga defensiva.

En conversación con ADN Deportes, el defensor contó cómo ha lidiado con la cuarentena. “Trato de mantener la costumbre de levantarme y entrenar. La verdad es que apenas descubrí que había cuarentena, me vine a la casa de mis papás en el campo. Me he podido mantener bien”.

Sobre sus entrenamientos, aseguró que se ha encargado de mantener la misma dieta y métodos de entrenamiento. “Me mantengo con la misma dieta, pero he tratado de cambiar lo menos posible. Obviamente hay cosas que uno extraña como la presión de compañeros. Pero estoy entrenando para que la vuelta no sea tan terrible”.

En el plano futbolístico, elogió a los últimos tres técnicos con los que ha debido trabajar en el cuadro cruzado. “Son todos de líneas muy diferentes, Beñat (San José) quizás era más conservador. Quinteros (Gustavo) le agregó el salir de atrás. Con Ariel Holan es el que más arriesgamos. Nos estamos adaptando, pero nos dio una intensidad que mientras ante la agarremos, será muy beneficioso”.

Ante un eventual traspaso al fútbol brasileño en el mercado de pases, el zaguero aseguró que sería un sueño llegar a Europa. “Sobre Brasil, como jugador joven aún tengo la ilusión de partir en algún momento, me he tratado de mantener lo mejor posible, me gustaría dar el salto a Europa. Brasil también me gustaría llegar. Lo primero es que todo vuelva a la normalidad y de ahí ver que es lo que pasa”.

Por la selección chilena, el jugador no escondió las ganas de vestir la “Roja” en las eliminatorias. “Tenía mucha Ilusión con ir, en mi puesto creo que había una oportunidad linda de ir. Me sentía con confianza y fui al microciclo. Hay que seguir trabajando, pero no es algo difícil de pensar. Con ganas de volver para seguir trabajando”.

Sobre la recuperación que ha tenido Nicolás Castillo, el defensor valoró que el atacante ya se encuentre en su casa. “Creo que está progresando muy bien. Vi que volvió a su casa, mientras antes vuelva, mejor para todos. La familia lo pasó muy mal, pero lo bueno es que ya está recuperándose”.