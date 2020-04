Filipe Luis reveló por qué nunca le pidió la camiseta a Lionel Messi

El volante brasileño Filipe Luis, actual defensor del Flamengo, reveló una de las mayores anécdotas que ha tenido en su vida: no pedirle nunca la camiseta a Lionel Messi, pese a que lo ha enfrentado múltiples veces.

¿La razón? “Siempre le he pegado para frenarlo, nunca me reprochó nada. Lo admiro mucho por su fútbol. Nunca le pedí la camiseta, porque yo entro al campo para ganar, no para decir que jugué contra él“, sostuvo.

En esa línea indicó: “Todo el mundo ya sabe lo que pienso de él, lo único que hay que hacer es disfrutar porque no sé cuántos años o décadas pasarán hasta que aparezca otro jugador. Debería ganar siempre el Balón de Oro”.