Carlos Gustavo De Luca recordó a O’Higgins en su aniversario 65

O’ Higgins celebra su aniversario número 65 de historia. El elenco de Rancagua solamente ha sido campeón una vez que fue en 2013, sin embargo son varios los jugadores que han dejado su huella en el club.

Carlos Gustavo De Luca estuvo dos años y medio en la tienda celeste. Llegó en 1991, tuvo un breve paso por Colo Colo y después retornó al equipo en 1992 hasta 1993.

El “goleador de las Malvinas”, en conversación con Los Tenores, “Estoy muy contento, yo sigo todas las páginas de O’Higgins. Me siento muy orgulloso que me estén nombrando siempre como uno de los mejores jugadores que tuvo la institución. Estuve solamente 2 años y medio, para mi fue muy bueno en lo personal y para el grupo”.

De Luca comentó sus cualidades como jugador y destacó su cabezazo.”Veo los goles y a veces no me explico cómo me la jugué a algún lugar u otro, es la intuición del momento. Mi condición era más que nada el cabezazo, era una condición natural, yo era alto, pero hay que estar en el momento preciso e intuir dónde va a ir la pelota. Eso me ayudó mucho en mi condición de goleador“.

Finalmente, el ex delantero confesó que escuchaba los partidos de Luka Tudor, quien le competía el puesto de máximo anotador.”Los goleadores siempre estamos pendiente de los otros. Concentrado escuchaba los partidos de los otros para saber cómo les iba a los otros también. Uno lucha por eso. Uno cree que por estar en un equipo grande tiene más posibilidades de gol, pero a veces no es así. Si tienes una o dos por partido hay que saber aprovecharla”, sentenció.