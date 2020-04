Rafael Caroca y su paso por la U: “Hubiese querido tener un mejor rendimiento”

Rafael Caroca llegó hasta Deportes Iquique a comienzos de temporada luego de un irregular paso por Universidad de Chile las últimas temporadas.

El volante conversó con La Tercera sobre lo que significó este cambio de “realidad” al volver nuevamente a un club de región. “La resonancia. La exigencia, por estar expuesto a la prensa, es mayor. Pero lo he tomado con profesionalismo en ambos lugares. Lo he disfrutado en los dos. Me siento feliz acá. En casa”.

Sobre su paso por el cuadro azul, el volante aseguró que es autocrítico. “Prefiero no hablar de eso. Tengo cariño y obviamente hubiese querido tener mejor rendimiento. También soy autocrítico”.

Por la rebaja de sueldo a la que accedieron como plantel en Iquique, el volante confesó que “Fueron muy transparentes con nosotros y nosotros igual. Llegamos a un consenso. Estamos afiatados en ese sentido y se logró que todos estuviéramos dentro de lo posible contentos. Se llegó a un acuerdo”.