Diego Latorre: “Me parece una picardía que Marcelo Díaz no esté en la selección”

Diego Latorre es uno de los comentaristas de fútbol más respetados a lo largo del continente, por su pasado como futbolista y análisis a la hora de comentar fútbol.

El argentino realizó una transmisión de Instagram junto a Francisco Sagredo, periodista chileno y elogió a jugadores de la “Roja”.

El trasandino confesó su sorpresa porque no nominen a Marcelo Díaz. “Me parece una picardía que Marcelo Díaz no esté en la selección chilena, es un jugador espléndido, con el mapa de la cancha en la cabeza. Él hace jugar”.

Además declaró su fanatismo por Alexis Sánchez. “Hay jugadores que juegan bien por sí solos, como Alexis que es pícaro, pero hay otros que hacen jugar bien al equipo y esos no se pueden perder”.