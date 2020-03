Arquero de Deportes Linares fue desalojado por conflictos económicos con dirigente

Gonzalo Flores, arquero de Deportes Linares conversó con Los Tenores y explicó la dramática situación que atraviesa.

El golero confesó que fue desalojado de su casa, pues no han pagado el arriendo ni el mes de garantía. Ese dinero había sido prometido por el dirigente Gabriel Artigues.

En conversación con ADN Deportes señaló que lamenta haber llevado a su familia a la ciudad. “Han sido semanas de incertidumbre para el equipo y para mí. Es difícil dejar Linares, estar tan poco tiempo en la casa con mi familia, porque terminé dándoles un cacho al llevarlas allá”.

De momento, confesó que sólo él atraviesa esa situación a diferencia de sus compañeros. “Solo yo he estado en este problema. El problema en si no lo tuve con el club. Me he adaptado muy bien. Con la persona que tuve el problema fue un dirigente. Yo tenía un acuerdo de palabra. Primero viví en la pensión de jugadores y después le dije que iba a traer a mi hija. Yo le pedí un dinero adelantado para pagar el arriendo del primer mes y de un deposito de garantía. Hasta ahora no ha llegado ese dinero”.

Sobre los contratos, aseguró que el resto del plantel tiene todo respaldado. “Todos firmamos contratos, todos tenemos respaldo. Desconozco si esos llegaron a la ANFP, pero tenemos el respaldo de que todos firmamos ese papel”.