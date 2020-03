Arquero de Ñublense: “Fuimos muy irresponsables a la hora de tomar medidas en un inicio”

Miguel Jiménez, arquero de Ñublense habló sobre cómo ha lidiado con la cuarentena en Chillán, siendo una de las ciudades más afectadas por el coronavirus.

El golero conversó con Los Tenores y confesó que se encuentra en San Pedro de la Paz, otra de las zonas afectadas. “Yo vine a ver a mi familia en San Pedro de la Paz y hoy por hoy no me dejan salir de acá, así que he estado en conversaciones con mis compañeros que están en Chillán”.

Además aseguró que se encuentra en permanente contacto con sus compañeros. “Yo soy el nexo directo con el sindicato y con la dirigencia nuestra. Por mí pasa casi toda información, y poniendo paños fríos en especial a la gente más joven. Se bombardean con mucha información en redes sociales que no siempre es fidedigna”.

El arquero asumió que en Chillán no se tomaron las precauciones necesarias desde un comienzo. “No creímos mucho lo que se estaba generando, no entraba mucho la información. Fuimos muy irresponsables a la hora de tomar medidas en un inicio. Acá en San Pedro es lo mismo, gente que tiene que seguir trabajando. La irresponsabilidad ha sido de nosotros como gente y también la autoridad al no tomar medidas más drásticas”.

El exUniversidad de Chile contó cómo han estado trabajando estos días. “El cuerpo técnico nos manda entrenamientos, hemos tenido contacto con la nutricionista y videoconferencia con el psicólogo”.