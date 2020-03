Reinaldo Navia confiesa: “De chiquito fui hincha de Colo Colo”

En conversación con el CDF, Reinaldo Navia habló de uno de los máximos sueños que le faltó cumplir en su carrera: ser jugador de Colo Colo.

Al respecto, indicó que “sí, era mi sueño, de chiquito. Yo empecé a ver al equipo de Simaldone, Vasconcellos y el Chano Garrido. Me hice hincha por mi familia, que eran de Colo-Colo, dividida con la gente de la U, pero de chiquito fui hincha de Colo Colo”.

En esa línea, relató su primer acercamiento con el Cacique. “Cuando tenía como 13 ó 14 años, en las selecciones menores, me quedaba siempre en la casa de Pancho Arrué. Me hicieron ese vínculo cuando estaba el Guatón Vergara. Una vez me dijo que firmara en el Colo, le dije que estaba loco, si ya había firmado en Wanderers y no quise firmar”.

Tras ello, aseguró que estuvo a punto de vestir la camiseta de los albos en 2007, cuando el equipo era dirigido por Claudio Borghi. “Había salido de México, de Atlas. Esperaba opciones, se presentó la de Colo Colo, donde estaba el Claudio Borghi, que llama a Passball. Me dijeron que estaba la oportunidad y tenía buena relación con el Bichi. Estaba Alexis Sánchez y Humberto Suazo. Y justo pasó lo del Puertordazo“, confesó.

“Quedó la cagada y luego Gabriel Ruiz Tagle le dice a mi representante que no querían jugadores así. ¡Que no me salga con esa tontera, si nadie es santo! Hasta el día de hoy es la espinita que tengo, tal como ir a Europa“, cerró.